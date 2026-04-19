Fútbol / Tercera División
El Céltiga se estrella con la figura de Santomé
Los isleños reclaman fuera de juego en el tanto del Vilalbés y un penalti sobre Arnosi
El fútbol fue bastante injusto este domingo con el Céltiga que mereció algo más en su duelo contra el Racing Vilalbés. Los de Luis Carro perdieron por la mínima, con polémica, y estrellándose en todas las ocasiones contra un gran Santomé, que garantizó los tres puntos a su equipo.
Apenas habían transcurrido tres minutos de juego cuando, en una acción de juego directo, Pablo Trigo se plantaba solo ante Antón, al que superaba para establecer el 0-1, un tanto que subía al marcador con polémica, ya que el Céltiga reclamó un posible fuera de juego del jugador del Vilalbés.
El tanto dio al traste con los planes de partido del Céltiga, que tuvo que modificar su línea de tres para lanzarse a por la meta contraria. Los isleños pusieron cerco a la meta de Santomé ante un rival que se instaló en bloque bajo, buscando una transición rápida que les permitiese resolver el encuentro. Las ocasiones locales llegaban por banda, pero los centros no encontraban un rematador. La ocasión más clara sería para Sobrido, cuyo disparo era despejado por Santomé cuando ya se cantaba gol en las gradas. Pudo el Vilalbés ampliar su ventaja en una transición rápida, pero Javi Rey, a puerta vacía, acabó enviando el balón fuera.
En la segunda mitad, el partido continuó por los mismos derroteros, con un Céltiga tratando de acercarse a la portería rival a través de centros laterales que no encontraban un rematador claro.
La presión del Céltiga provocó que comenzasen a llegar las ocasiones. La tuvo Anxo en un mano a mano con Santomé que el portero sacó, algo que volvería a ocurrir otra vez con disparos de Sobrido y de Adri Rodríguez. El Vilalbés también tuvo su oportunidad en una contra que dejó a Antón solo ante el delantero, atajando el meta isleño para mantener vivo a su equipo.
Ya cerca del final llegaría otra de las jugadas polémicas del encuentro. En un balón al área, Arnosi es derribado por un contrario, reclamando el equipo isleño penalti que el árbitro no consideró. La derrota deja al Céltiga prácticamente sin posibilidades de clasificarse para el play off, mientras permite al Racing Vilalbés mantenerse en zona de play off de ascenso.
Luis Carro, técnico de los isleños, reconocía al término del encuentro que «estamos en un momento en el que la suerte no está de nuestro lado, creo que pusimos el ritmo al encuentro y creamos situaciones de uno contra uno a un equipo que no las permite, pero no conseguimos marcar».
Ficha Técnica:
CÉLTIGA-RACING VILALBÉS
0-1
CÉLTIGA: Antón, Martín Sánchez (Arnosi, m. 66), Pedro Delgado, Rubi Casás, Nico, Giráldez, Óscar Iglesias (Julio Rey, m. 76), Covelo (Santi Figueroa, m. 86), Sobrido (Anxo, m. 66), Marcos Blanco (Guille Blanco, m. 76) y Adri Rodríguez.
RACING VILALBÉS: Álex Santomé, Diego López, David Buyo, Javi Varela, Jose Varela, Make, Javi Rey (Manu Mosquera, m. 83), Pablo Trigo (Gardette, m. 90), David López (Sergio, m. 72), Gael y Borja Míguez.
GOLES: 0-1, m. 3: Pablo Trigo.
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