El Cambados se acerca al abismo tras perder con el Noia

Era lo peor que podía pasar, y pasó. El Cambados perdió ante el Noia de forma muy contundente y, tras la victoria del Silva, cae a puestos de descenso directo con tan solo tres encuentros por delante. Además, la victoria del Noia permite a los coruñeses sumarse a la lucha por la permanencia. Pese al resultado, no fue un mal partido del Cambados, al menos hasta el 0-2, ya que los hombres de Pénjamo crearon ocasiones suficientes para adelantarse, pero volvieron a evidenciar sus problemas a la hora de materializar las ocasiones.

Las primeras ocasiones tuvieron color amarillo, con un ataque muy dinámico formado por Noel, Gregor, Diego Iglesia y Tiko, pero ese dinamismo no acababa por encontrar el premio que necesitaban. De hecho, fue el momento en que ese adelantaron los visitantes, que aprovecharon un robo de balón en el centro del campo que finalizó con un disparo de Manu Rodríguez que sorprendió a Roberto Pazos.

El Cambados asumió el revés y siguió buscando el gol sin éxito. Es más, Roberto Pazos evitaba el segundo de Regueiro en un mano a mano. La ocasión más clara del Cambados en la primera mitad fue un disparo de Diego Iglesias que atrapó Brais.

La segunda mitad arrancó con una ocasión clara para Grégor que no acertó a conectar acertadamente su remate con todo a favor. Fue el preludio de una serie de jugadas de los locales que rozaron el tanto. Sin embargo, lo que no acertaban los amarillos, si lo hicieron los coruñeses. Axel puso el pase y Javi Muíño el segundo tanto. Diego Iglesias y Tava se encontraron con Brais, mientras Tiko enviaba un sutil toque rozando el palo.

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En los últimos minutos, el Cambados se lanzó a tumba abierta a tratar de conseguir un milagro que nunca llegaría. Lo que acabó llegando fue el tercero del Noia en una acción de banda que acabó culminando Kante.