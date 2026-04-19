Arousa presume de futuro en Sevilla

El Campeonato de España de Jóvenes Promesas volvió a mostrar la calidad que atesora la cantera arousana del piragüismo, con uno de sus clubes rozando el podio del Trofeo y sumando cuatro medallas, una de ellas de oro. En la prueba participaron cerca de medio centenar de palistas de la zona sur de la ría de Arousa que tuvieron que remar los 3.000 metros de las categorías infantiles y los 5.000 de las cadete.

De los clubes arousanos que se acercaron hasta Sevilla, el que más destacó fue el Náutico de Pontecesures que se quedó a las puertas del podio de la regata, finalizando en la cuarta plaza, superando tan solo por Aranjuez, Aldán y el Mercantil e Industrial de Sevilla. El club pontecesureño también finalizará sexto en la clasificación femenina, mientras As Torres acabaría en la novena plaza.

En lo que respecta a los resultados individuales, la canoa femenina fue la que dejó mayores alegrías, especialmente para el Pontecesures, al sumar el oro y el bronce en la categoría Infantil B por mediación de Marcela Seco, que completó los 3.000 metros de su prueba con un tiempo de 18:56, mientras que su compañera Narah Cancela se hacía con el bronce tras cruzar la línea de meta con un tiempo de 19:21.

El Náutico Pontecesures también sumó una tercera medalla en la canoa infantil A masculina. Fue gracias a Izan Santos que cruzaría la línea de meta en segunda posición, tan solo superado por Valdo Curra del Aldán. Su tiempo fue de 18:07.

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La última medalla para la flota arousana llegaría en la categoría K-1 cadete masculina, donde el cambadés Pablo Contiñas, del Cofradía de Pescadores de Portonovo, se hacía con el bronce en unos 5.000 metros muy disputados. El cambadés completó la distancia con un tiempo de 22:02, a tan solo tres segundos del ganador, Salvador López (Club Deportivo Palentino) y del segundo clasificado, Salvador Dopazo (Náutico Ensidesa).