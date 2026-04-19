Piragüismo
Arousa presume de futuro en Sevilla
La flota de la comarca regresa con cuatro medallas del Campeonato de España
El Campeonato de España de Jóvenes Promesas volvió a mostrar la calidad que atesora la cantera arousana del piragüismo, con uno de sus clubes rozando el podio del Trofeo y sumando cuatro medallas, una de ellas de oro. En la prueba participaron cerca de medio centenar de palistas de la zona sur de la ría de Arousa que tuvieron que remar los 3.000 metros de las categorías infantiles y los 5.000 de las cadete.
De los clubes arousanos que se acercaron hasta Sevilla, el que más destacó fue el Náutico de Pontecesures que se quedó a las puertas del podio de la regata, finalizando en la cuarta plaza, superando tan solo por Aranjuez, Aldán y el Mercantil e Industrial de Sevilla. El club pontecesureño también finalizará sexto en la clasificación femenina, mientras As Torres acabaría en la novena plaza.
En lo que respecta a los resultados individuales, la canoa femenina fue la que dejó mayores alegrías, especialmente para el Pontecesures, al sumar el oro y el bronce en la categoría Infantil B por mediación de Marcela Seco, que completó los 3.000 metros de su prueba con un tiempo de 18:56, mientras que su compañera Narah Cancela se hacía con el bronce tras cruzar la línea de meta con un tiempo de 19:21.
El Náutico Pontecesures también sumó una tercera medalla en la canoa infantil A masculina. Fue gracias a Izan Santos que cruzaría la línea de meta en segunda posición, tan solo superado por Valdo Curra del Aldán. Su tiempo fue de 18:07.
La última medalla para la flota arousana llegaría en la categoría K-1 cadete masculina, donde el cambadés Pablo Contiñas, del Cofradía de Pescadores de Portonovo, se hacía con el bronce en unos 5.000 metros muy disputados. El cambadés completó la distancia con un tiempo de 22:02, a tan solo tres segundos del ganador, Salvador López (Club Deportivo Palentino) y del segundo clasificado, Salvador Dopazo (Náutico Ensidesa).
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Aceleran los proyectos más esperados: centro de mayores de Amancio Ortega, O Posío y el gran parque y piscinas de Ponte Canedo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- «Éxito» en la huelga del sector textil en Galicia para impedir el avance de un posible convenio estatal
- Renfe lanza su «Plan Galicia 2026» con los Avril: será la primera vez que añada trenes en el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña desde 2015
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla