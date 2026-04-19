El Arosa no pierde la fe

No era fácil el partido que se le presentaba al Arosa este domingo en Calabagueiros. Los arlequinados llegaban después de ver como su principal rival por el ascenso directo, el Compostela, los superaba en su propia casa y se medían a otro rival herido, por haber perdido 5-1 su último encuentro, pero al alza en este 2026. Sin embargo, pese a todas esas complicaciones, el equipo de Gonza no solo sale indemne de Calabagueiros, sino que logra enganchar de nuevo al Compostela y disponer de tres encuentros por delante para dar la sorpresa y superarle.

El partido de Calabagueiros no fue fácil para el Arosa, con una primera mitad que comenzó muy igualada, con los dos equipos conscientes de sus necesidades. Sin embargo, fue el Arosa el que consiguió adelantarse en el marcador al filo de la media hora con un gol de Álex Rey. El delantero arlequinado se ha convertido en una de las mejores armas de su equipo en este final de temporada por su aportación goleadora, contribuyendo a que el equipo arlequinado haya conseguido colarse en los puestos altos de la clasificación. En esta ocasión el tanto llegó en un gran centro de Torrado, que suma una nueva asistencia, que el delantero arlequinado remató de cabeza al fondo de las mallas de la portería defendida por Imanol.

Los arlequinados tendrían otras dos ocasiones claras durante el encuentro para ampliar su ventaja, pero ni el disparo lejano de Susavila ni un cabezazo de Álex Rey acabarían entrando en la meta defendida por Imanol. El encuentro se trabó en exceso, con muchas faltas y con un árbitro sancionando prácticamente cada una de ellas, llegando a mostrar hasta una docena de tarjetas amarillas, la mayor parte de ellas en los últimos quince minutos.

Al equipo de Gonza le tocó sufrir en los últimos minutos contra un CD Barco que buscó la igualada a base de empuje. El técnico arlequinado se vio obligado a presentar una zaga un tanto improvisada por las bajas que arrastra en esa zona, pero esta si supo cumplir a la hora de evitar el juego directo del rival para sumar tres puntos que llenan al equipo de moral para afrontar la parte final de la liga.

Esa parte final serán tres encuentros, dos de ellos en A Lomba y el tercero en el campo de Burgáns. Los arlequinados recibirán el próximo domingo a un Boiro al alza y que está peleando por el play off de ascenso. Además, llegará al encuentro después de endosarle un 6-0 a todo un Atlético Arteixo, el mejor equipo de la segunda vuelta., por lo que no será un duelo nada fácil. Tampoco lo será el que se va a disputar en Burgáns, donde los pupilos de Gonza se van a encontrar a un Cambados muy necesitado de puntos y tratando de escapar del abismo.

A priori, el encuentro más sencillo será el último, con un Céltiga que es probable que no se juegue nada más allá del triunfo en un derbi.

Gonza: «El esfuerzo ha sido positivo»

Si alguien estaba satisfecho con el resultado alcanzado este domingo era el técnico del Arosa, Gonzalo Fernández, que valoró de forma muy positiva el trabajo realizado por sus pupilos durante el encuentro en Calabagueiros. Gonza reconocía que salía «muy contento por el resultado, pero sobre todo, por como hemos afrontado el encuentro».

No en vano, Gonza apunta que el rival llegaba al partido con el Arosa «en una buena dinámica, pero hemos conseguido frenarlos y seguimos ganando fuera de casa, lo que nos permite estar ahí arriba». El técnico también reconoce que su equipo sufrió durante una parte del encuentro, sobre todo cuando el CD Barco comenzó a meter balones al área. «Creo que estuvimos muy bien defendiendo esos balones y todo el esfuerzo que hicimos fue positivo».

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El próximo encuentro que disputarán los arlequinados será en A Lomba contra un Boiro que también llega al partido al alza y peleando por los puestos de play off. No en vano, vencieron al Atlético Arteixo por 6-0 esta jornada.