El Sigaltec se despide con una derrota dulce en Santiago

El Sigaltec se despidió de la liga regular con una derrota ante el Ulla Oil Rosalía, una derrota que deja un regusto agridulce, ya que el equipo vilagarciano volverá a formar parte de los equipos que salten al parqué la próxima temporada en la Tercera RFEF. Este logro se alcanza después de una gran temporada, en la que el equipo sufrió, pero también fue capaz de dar más de una sorpresa a rivales de enjundia.

El encuentro disputado en la pista del Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela no tuvo un buen inicio para los vilagarcianos, que empezaron a remolque de un equipo local más metido en el juego. Los vilagarcianos consiguieron igualar el juego en el segundo cuarto, gracias a la aportación de hombres como Pablo Fernández, Óscar Castaño y Kovac.

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Sin embargo, al regreso de los vestuarios, el equipo vilagarciano se encontró con un rival muy superior, lo que provocó que los hombres de Luis Gabín incurriesen en muchos errores. La distancia en el electrónico se fue más allá de los quince puntos. Sin embargo, los vilagarcianos se recuperaron en un último cuarto en el que se acercaron peligrosamente a su rival (66-64), pero los locales supieron resistir par acabar por llevarse el partido. El Sigaltec, con esta derrota, finaliza en la octava posición de la liga con once victorias y catorce derrotas.