El Cortegada coge músculo para el play off
Las vilagarcanas superaron al Ointxe y se encontrarán con el complicado Alcorcón en el primer duelo por el ascenso
No fue el mejor partido del Mariscos Antón Cortegada de esta temporada, pero sirvió para despedir la liga regular con un triunfo que permite al Mariscos Antón Cortegada sumar 18 victorias y afrontar el play off con moral. Ese play off les medirá al ESCO Grupo Femenino Alcorcón, donde milita la ex del Cortegada Carolina Bernardeco. Las madrileñas finalizaron la liga regular en la tercera posición, pero la imposibilidad de que el Segle XXI juegue el play off, les coloca en el segundo puesto y les empareja con las vilagarcianas.
El Cortegada le costó entrar en el partido, cometiendo muchos errores en el paso de inicio. Sin embargo, superados los primeros minutos, el equipo comenzó a encontrar a Ezumah bajo tablero y abrió una brecha en el marcador que supo mantener durante todo el cuarto.
El inicio del segundo cuarto también fue un poco titubeante de forma que las vilagarcianas dilapidaron su ventaja. Un parcial de 0-8 permitió al Ointxe igualar la contienda. El encuentro se convirtió en un ida y vuelta constante que no siempre benefició a las locales. Es más, en el último tramo del cuarto, las vascas consiguieron ponerse por delante en el electrónico y con Bedía causando muchos problemas a las vilagarcianas.
El Cortegada regresó de los vestuarios mucho más concentrado. Ajustó en defensa y comenzó a hacer daño con el tiro lejano y con varias penetraciones que la defensa del Ointxe no conseguía frenar. Con una ventaja de cinco puntos (53-48) entró el Cortegada en el último cuarto, una ventaja escasa que provocó que los dos equipos entrasen en un intercambio de golpes constante que acabó beneficiando al Cortegada gracias a una gran Blanca Manivesa al frente de las operaciones.
Ficha Técnica:
66-61
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA-SMARTLOG OINTXE
CORTEGADA:Christabel Ezumah (17), Ellen Iversen (11), Cris Loureiro (8), Blanca Manivesa (3), Gara Jorge (9) -quinteto inicial- María Angulo (9), Lucía Carabán (2), Inés Yubero (0) y Damaris Rodríguez (7).
OINTXE: Uxue Etxarte (5), Joana António (9), Sonia Gutiérrez (13), Izar Bedía (18), Oihane Sarasti (0) - quinteto inicial- Mercedes Carrillo (4), Joane Legarreta (8) y Nerea Cabue (4).
PARCIALES: 17-8; 28-30 (11-22); 53-48 (25-18); 66-61 (13-13).
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