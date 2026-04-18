El Arosa busca resarcirse en su visita a O Barco

El Arosa tiene la oportunidad de resarcirse de la derrota sufrida ante el Compostela con un nuevo encuentro, el que le medirá en Calabagueiros al CD Barco a partir de las 17.30 horas de este domingo, un duelo en el que buscará regresar a la buena racha que venía arrastrando desde el inicio de este año.

Con esa intención ha estado trabajando el equipo esta semana, intentando olvidar lo ocurrido ante el Compostela y centrándose en el próximo partido, aunque el técnico arlequinado, Gonzalo Fernández, reconoce que no va a ser un objetivo sencillo porque el rival con el que se encontrarán es uno de los que lucha por colarse en el play off de ascenso.

Gonza insiste en que sus pupilos se han centrado «en lo que viene, sabemos que faltan cuatro partidos y que todavía no hay nada definitivo, por lo que tenemos que seguir peleando por ser campeones». Los ourensanos llegan al encuentro después de ver cercenada su buen inicio de año y perder por 5-1 contra el Atlético Arteixo.

Gonza insiste en que «es un partido complicado, como todos, tenemos que afrontarlo con la misma mentalidad y preparación que los anteriores; somos conscientes de que ellos están haciendo una muy buena segunda vuelta, con mucha fortaleza, y nos van a exigir mucho en cuanto a concentración porque penalizan cualquier error».

El equipo arlequinado llega al duelo con la baja de Samu Santos, que se encuentra sancionado, y de Tapha Kanteh, que se lesionó el pasado domingo, dos ausencias que obligarán a Gonza a recomponer la zona defensiva, aunque el técnico mantiene que «la que salga, será plenamente competitiva».

El Cambados también tiene un duelo clave para su futuro. Los amarillos reciben al Noia en Burgáns y una victoria descendería a los de A Coruña y pondría acercaría a los cambadeses a la permanencia, que se está jugando el equipo de Pénjamo con el Silva.

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El Céltiga recibe en el Salvador Otero al Rácing Vilalbés. Los de A Illa buscarán apurar las escasas opciones que tienen de play off ante un rival que también se juega esa posibilidad.