Los motores de la Adventure Galicia rugen por las pistas de Xiabre

Los 76 participantes de la Adventure Galicia recorrieron ayer los municipios de Catoira y Vilagarcía, especialmente este último, donde se decidió la quinta prueba de este Rally Raid de Orientación que tiene como punto de partida la comarca del Deza. Las pistas de monte Xiabre vibraron con el paso de las motocicletas de Enduro y con la sorpresa que se registró en la jornada, la victoria del chileno de GasGas Bruno Bozzo, que se impuso en la línea de llegada a los dos italianos de Aprilia, Jacopo Cerutti y Thomas Marini, los claros dominadores de la carrera, pero que no consiguieron rebasar al chileno durante los 233 kilómetros de carrera que se disputaron este viernes.

El chileno, que ha ido de menos a más en la prueba, completó el recorrido con un tiempo de 5:12:44, casi un minuto menos que Cerutti, que se mantiene como líder de la carrera. El primer español en cruzar la línea de llegada en Xiabre fue Javi Vega, con Kobe, por delante de Josep Pedro Subirats, de KTM. Joan Pedrero, participante en varias ediciones del Dakkar, finalizó en la octava posición con su Harley Davidson.

Los dos pilotos de Aprilia en un punto de control en Xiabre. / Noe Parga

La prueba finaliza hoy en el municipio de A Estrada sobre el mediodía, donde se conocerá el ganador de esta edición. A esta última prueba, los dos pilotos de Aprilia llegan con más de media hora de ventaja sobre Javi Vega, que ocupa la tercera posición, y con más de un a hora sobre el chileno Bruno Bozzo, que tiene muy complicado colarse en el podio final de la prueba.

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El Adventure Galicia ha tenido este año con 1.600 kilómetros, en la que se ha convertido en su edición más larga hasta la fecha. La carrera se dividió en seis jornadas, comenzando el pasado lunes y finalizando este sábado. La primera etapa transcurrió por los montes de Forcarei, Soutelo de Montes, volviendo por Cerdedo y Codeseda tras atravesar el Monte Seixo. El segundo día fue para la etapa maratón, que este año se dirigió hacia Folgoso do Courel, donde hicieron noche para volver al día siguiente. El pasado jueves la caravana puso rumbo a los montes de Baiona y A Guarda. La etapa más dura fue la que atravesó Arousa, cuando irán hacia Noia y Portosín, recorriendo la ría de Arousa hasta Ribeira, finalizando en el monte Xiabre, donde completaban un total de 233 kilómetros.