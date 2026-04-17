Burgáns se cita con una final por la permanencia

El Juventud de Cambados afronta este domingo, a las 17.30 horas en Burgáns, uno de esos partidos que marcan una temporada. El conjunto dirigido por Pénjamo recibe al Noia en un duelo directo, cargado de urgencias y con un valor que va mucho más allá de los tres puntos. A falta de solo cuatro jornadas para el final, los cambadeses encaran la cita como una auténtica final en su pelea por asegurar la permanencia en la 3ª RFEF, una categoría a la que han regresado este curso 27 años después de su última presencia.

La clasificación no admite medias tintas. El Cambados llega a la jornada con 26 puntos, fuera de los puestos de descenso gracias al golaverage, un detalle que da aire, pero no margen para la relajación. En un tramo final tan comprimido y con tantos equipos jugándose el mismo objetivo, cualquier tropiezo puede tener consecuencias inmediatas. Por eso, en el vestuario amarillo existe la convicción de que el partido ante el Noia es innegociable. Después de haber reencontrado en la pasada jornada de Burgáns una victoria que se resistía desde el 16 de noviembre, con el triunfo ante el Barbadás, el equipo quiere convertir ese resultado en un punto de inflexión.

El peso del encuentro se multiplica además por el calendario que espera después al cuadro cambadés. Tras medirse al Noia, el Juventud afrontará tres compromisos de enorme exigencia frente a rivales instalados en la zona alta de la tabla: primero visitará al Arteixo, después recibirá al Arosa y cerrará el campeonato en el campo del Montañeros coruñés. Ese panorama convierte el duelo de este domingo en una oportunidad que el Cambados siente como imprescindible para reforzar sus opciones de permanencia antes de entrar en un cierre de curso de máxima dificultad.

El tramo final del calendario añade plusvalía a los puntos del domingo. / Iñaki Abella

También el contexto del rival añade tensión al partido. El Noia llega a Burgáns sin red posible. Sus 19 puntos le obligan prácticamente a ganarlo todo en lo que resta de campeonato y a esperar además una cadena de resultados favorables en otros campos. El conjunto barbanzano se presenta en Cambados acuciado por la necesidad, con la permanencia ya convertida en una empresa límite. Esa presión puede ser un estímulo, pero también refleja el deterioro competitivo de un equipo que atraviesa una de las peores dinámicas del campeonato.

Los números son elocuentes. El Noia no gana desde el 1 de febrero, cuando se impuso al Alondras por 2-1. Desde entonces ha disputado once encuentros y solo ha sido capaz de sumar tres puntos, producto de tres empates consecutivos. Lejos de reaccionar, el equipo llega ahora encadenando tres derrotas seguidas y, además, sin ver portería. Sus dificultades ofensivas son evidentes: apenas suma 19 goles a favor en toda la temporada. El Cambados tampoco destaca precisamente por su producción realizadora, pero incluso así mejora en cuatro tantos el registro de su rival. En el otro lado del campo, el Noia presenta otro dato muy revelador: es el conjunto más goleado de la competición, con 47 tantos encajados.

Ese equilibrio entre la necesidad local y la desesperación visitante dibuja un encuentro de alto voltaje emocional. El Cambados sabe que juega en casa, en un Burgáns llamado a empujar como en las grandes tardes, y desde el club se ha lanzado un llamamiento expreso a la afición para que acompañe al equipo en un momento decisivo. En una temporada de regreso, de aprendizaje y de exigencia constante, la permanencia supondría un premio mayúsculo al esfuerzo colectivo de toda la campaña.

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Por eso, más que un partido, lo del domingo se presenta como una prueba de carácter. El Juventud de Cambados se juega una parte sustancial de su futuro inmediato ante un rival herido, obligado a apurar sus últimas opciones. Burgáns dictará una sentencia importante, quizá no definitiva, pero sí trascendental en la carrera por seguir un año más en la 3ª RFEF.