La Diputación destina 161.472 euros al pabellón de O Pombal

La Diputación de Pontevedra aprobará una inversión de 161.472 euros para acometer una mejora integral en el pabellón de O Pombal, en Cambados. Así lo avanzó el diputado provincial Marcos Guisasola durante su visita a las instalaciones, donde detalló una actuación que permitirá sustituir la cubierta y renovar el pavimento deportivo del recinto con cargo al III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

La cuantía supone la totalidad de los fondos que le corresponden al municipio dentro de este programa provincial, dotado con 8 millones de euros para los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. El objetivo de la línea es facilitar la construcción de nuevos equipamientos y también la modernización, remodelación y mejora de instalaciones deportivas ya existentes.

En el caso de O Pombal, los trabajos previstos incluyen la sustitución de la cubierta y del canalón del pabellón, así como la reparación y puesta en valor de los elementos interiores afectados por las filtraciones. Entre las actuaciones previas figuran la retirada de la cubierta actual y la limpieza y tratamiento de la estructura metálica para prevenir la corrosión.

El proyecto también contempla otras mejoras en el edificio, como la reparación de ventanas y cierres, además del acondicionamiento de las gradas y de distintos elementos ya existentes. En lo que respecta al pavimento deportivo, se arreglarán las zonas deterioradas y se llevará a cabo un proceso de lijado, pulido y nuevo acabado adaptado a un uso intensivo. La intervención se completará con el pintado y marcado reglamentario de las pistas de baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol y minibasket.

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Guisasola enmarcó esta actuación en la apuesta de la institución provincial por el deporte y el municipalismo. «El municipalismo y el deporte son dos de nuestras prioridades, y esta actuación es una buena muestra», señaló el diputado, recordando además el esfuerzo inversor realizado por la Diputación en los últimos años para mejorar equipamientos en toda la provincia.