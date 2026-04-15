Talento arousano campeón y con billete nacional

El baloncesto arousano vuelve a situarse en el mapa autonómico y nacional gracias a Yago Rey y Mauro Caneda. El vilagarciano y el grovense se proclamaron este fin de semana campeones gallegos junior con el Obradoiro tras imponerse en la final disputada en Vigo al Novobasket por 86-99, equipo en el que milita el también grovense David Benavides. Los tres representarán ahora a Galicia en el Campeonato de España que se celebrará a finales de abril en Huelva.

El éxito es fruto de una apuesta sostenida en el tiempo. Antes de instalarse esta temporada en Santiago, ambos jugadores ya acumulaban años de viajes diarios desde Vilagarcía y O Grove para poder entrenar y competir al máximo nivel. Un esfuerzo personal y familiar que este curso dio un paso más con su residencia en Monte do Gozo y su formación académica compartida en el IES Sar, facilitando la conciliación entre estudios y baloncesto.

En lo deportivo, tanto Rey como Caneda tuvieron un papel destacado en la fase final. El primero, que afrontaba la cita tras recuperarse de un esguince de tobillo sufrido dos semanas antes, admite que «en la semifinal no estuve acertado», aunque en la final ya ofreció una mejor versión y dispuso de minutos importantes anotando 12 puntos. «Me defino como un jugador trabajador y que siempre quiere mejorar», resume el vilagarciano, que cumple su sexta temporada en el club compostelano.

Los dos jóvenes ayer en su residencia compostelana. / Cedida

Por su parte, Mauro Caneda, de 2,04 metros y en su segundo año en el Obradoiro, volvió a dejar huella con una actuación muy completa en la final, en la que firmó ocho puntos y más de diez rebotes. El grovense, campeón gallego cadete el pasado año, destaca la reacción del equipo en semifinales ante Básquet Coruña y la seriedad con la que afrontaron el duelo decisivo, «muy metidos desde el principio».

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Ambos comparten ahora un nuevo reto en el Campeonato de España, donde tendrán que medirse a potencias como Barcelona, Estudiantes o Baskonia en busca de una plaza entre los mejores. «Podremos competir y dar guerra», apunta Yago. Mauro, además, compagina su crecimiento deportivo con un excelente rendimiento académico y una vocación clara: le gustaría ser cirujano. Dos trayectorias de futuro que siguen alimentando el orgullo del baloncesto arousano.