El Rasoeiro cae con honor en su adiós a la categoría en casa

El Paraíso do Marisco Rasoeiro cayó en O Grove ante el Línea 21. Aún descendido, lo hizo con dignidad, queriendo dar una alegría a su afición en la despedida de la liga en el Novo Monte da Vila. Lo peleó de lleno en la primera parte y, tras ceder al inició de la segunda, echó el resto quedando a un ápice de remontar en el arreón final.

El partido arrancó con un 3-8 de parcial en el minuto 13, obligando a Pablo Sixto a ordenar un tiempo muerto. Ello sirvió para ajustar la defensa y reaccionar los grovenses, materializando un 6-1 de parcial que les hacía empatar en el minuto 20 con gol de Xabier. Y al poco, con otro de Luiggy, se ponían por primera vez, y única, arriba (11-10). Las tablas del descanso (12-12) dejaban el partido abierto.

El mal inicio de la segunda parte fue adverso y clave. Un parcial de 0-5 de salida subió el 12-17 y, poco después, un 13-20 marcaba la máxima desventaja. Pese a ello, remó el Rasu para colocarse a dos (23-25). A partir de ahí mantuvo el pulso el Rasu reduciendo a uno su desventaja (29-30) con gol de un gran Luiggy López. El tiempo muerto del Línea 21 rearmó al equipo coruñés que pudo salir airoso con un 1-4, dejando así el 30-34 como resultado final.

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Mientras, en Segunda, el Asmubal dio una alegría a su afición en Coirón derrotando al Seis do Nadal por 27-26, merced a un lanzamiento de David Senra a 15 segundos del final. Por su parte, el Arousa cayó en Vigo ante el Lavadores por un claro 32-27 en un partido que siempre dominó el cuadro local.