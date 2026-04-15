Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carsharing Hoteles GaliciaVTC VigoIndulto maquinista AlviaDesalojados nave Jacinto BenaventeImputación JácomeCelta-FriburgoGala Deporte
instagramlinkedin

Fútbol Sala

El pabellón de Coirón vibra con el Campeonato de España sub 10

Las selecciones de Madrid, Andalucía y otras comunidades autónomas se enfrentan en el pabellón meañés en la primera fase de la competición

Uno de los partidos femeninos disputados en Coirón.

Uno de los partidos femeninos disputados en Coirón. / FdV

Tino Hermida

Meaño

Desde ayer miércoles el pabellón de deportes de Coirón es una da de la cuatro sedes del Campeonato de España de Selecciones Sub-10, con presencia de 24 selecciones entre masculinas y femeninas distribuidas entre las cuatro sedes. Así, desde ayer y hasta el domingo de disputará la cinco jornadas, con fase de grupos y finales para dirimir el campeonato de España.

En féminas, conformando tres grupos, el titulo lo disputan las selecciones de Madrid, Murcia, Canarias, Cataluña, Aragón, Melilla, Castilla La Mancha, Andalucía, Ceuta, Galicia y Extremadura. Mientras, en el masculino, trece son selecciones alevines emplazadas: Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, Ceuta, Murcia, Baleares, Melilla, Aragón, Asturias, Canarias, Galicia y Cataluña.

Organizado por la Federación Españala y Gallega de Fútbol, las cuatro sedes son los pabellones de Vilalonga, Baltar (Portonovo), A Seca (Poio) y Coirón (Dena). En el pabellón meañés, en la fase de grupos, juegan, en féminas las selecciones de Aragón, Melillas, Castilla La Mancha y Andalucía; y en el masculino lo hace el grupo A, conformado por Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía y Extremadura.

Noticias relacionadas

Entrada gratuita a los pabellones y mucho público con las familias que arrastra cada selección, lo que redunda en un impacto económico en la zona. Y aúltima hora de la tarde de ayer, como no podía ser menos por su presencia en Meaño, ágape y degustación de vinos Rías Baixas para representantes federativos y de selecciones, más alcaldes de las sedes, en las bodegas meañesas Forxas do Salnés

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
  2. La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
  3. Vigo recibirá a los reyes Felipe y Letizia a finales de mayo por el Día de las Fuerzas Armadas, con seis jornadas de celebración
  4. Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre
  5. El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
  6. Condenan a una mujer por violencia doméstica contra su marido en Cangas
  7. Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
  8. Clases a funcionarios de la Xunta para gestionar el estrés y aprender a usar la IA

Una "picola" Italia en la cafetería de la Alameda : El mejor pizzero de España gestionará este local del Concello de Ourense

Una "picola" Italia en la cafetería de la Alameda : El mejor pizzero de España gestionará este local del Concello de Ourense

La Xunta echa el lazo a la planta de coches de MG para Galicia y se cita en China con sus proveedores

La Xunta echa el lazo a la planta de coches de MG para Galicia y se cita en China con sus proveedores

El futuro «hub» tecnológico de Vigo en López Mora pisa el acelerador: luz verde a la reforma del edificio que acogerá la incubadora de alta tecnología

El futuro «hub» tecnológico de Vigo en López Mora pisa el acelerador: luz verde a la reforma del edificio que acogerá la incubadora de alta tecnología

Sesión de escoita en vinilo e presentación do novo disco de Xan Campos na libraría Wells, en Cangas

Sesión de escoita en vinilo e presentación do novo disco de Xan Campos na libraría Wells, en Cangas

Multa y retirada de carnet por conducir drogado y provocar un accidente en Ourense

Multa y retirada de carnet por conducir drogado y provocar un accidente en Ourense

Una batucada abrirá la XVI Pontevedrada, con más de 1.400 inscritos

Una batucada abrirá la XVI Pontevedrada, con más de 1.400 inscritos

La ministra de Trabajo lidera la clausura del congreso de UPTA en Vilagarcía

Tracking Pixel Contents