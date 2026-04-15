Fútbol Sala
El pabellón de Coirón vibra con el Campeonato de España sub 10
Las selecciones de Madrid, Andalucía y otras comunidades autónomas se enfrentan en el pabellón meañés en la primera fase de la competición
Desde ayer miércoles el pabellón de deportes de Coirón es una da de la cuatro sedes del Campeonato de España de Selecciones Sub-10, con presencia de 24 selecciones entre masculinas y femeninas distribuidas entre las cuatro sedes. Así, desde ayer y hasta el domingo de disputará la cinco jornadas, con fase de grupos y finales para dirimir el campeonato de España.
En féminas, conformando tres grupos, el titulo lo disputan las selecciones de Madrid, Murcia, Canarias, Cataluña, Aragón, Melilla, Castilla La Mancha, Andalucía, Ceuta, Galicia y Extremadura. Mientras, en el masculino, trece son selecciones alevines emplazadas: Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, Ceuta, Murcia, Baleares, Melilla, Aragón, Asturias, Canarias, Galicia y Cataluña.
Organizado por la Federación Españala y Gallega de Fútbol, las cuatro sedes son los pabellones de Vilalonga, Baltar (Portonovo), A Seca (Poio) y Coirón (Dena). En el pabellón meañés, en la fase de grupos, juegan, en féminas las selecciones de Aragón, Melillas, Castilla La Mancha y Andalucía; y en el masculino lo hace el grupo A, conformado por Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía y Extremadura.
Entrada gratuita a los pabellones y mucho público con las familias que arrastra cada selección, lo que redunda en un impacto económico en la zona. Y aúltima hora de la tarde de ayer, como no podía ser menos por su presencia en Meaño, ágape y degustación de vinos Rías Baixas para representantes federativos y de selecciones, más alcaldes de las sedes, en las bodegas meañesas Forxas do Salnés
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