La Fundación de Deportes prevé elevar a 90.000 euros las ayudas al deporte federado

La Fundación Municipal de Deportes de Vilagarcía prevé incrementar en 8.000 euros la partida destinada en 2026 a las ayudas al deporte federado, que alcanzaría así los 90.000 euros. La propuesta impulsada por el presidente del organismo, Carlos Coira, ya ha recibido el visto bueno del Consello Reitor y quedará oficializada una vez se aprueben los presupuestos del actual ejercicio.

Mientras tanto, y con el objetivo de facilitar el trabajo a los clubes, la Fundación ha publicado en el BOPP las bases que regirán esta línea de subvenciones, de modo que las entidades puedan ir preparando la documentación antes de que se abra el plazo de solicitud. Este comenzará cuando el extracto de la convocatoria se incorpore a la Base Nacional de Subvenciones.

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Las ayudas están dirigidas a clubes y entidades deportivas federadas y sin ánimo de lucro del municipio. Su finalidad es contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes derivados de la actividad competitiva, con especial atención al deporte de base. Entre los criterios de valoración figuran el número de licencias, el impulso del deporte femenino e inclusivo, la categoría de competición, los técnicos con licencia y los resultados logrados durante la temporada 2024/25 o el año 2025.