Baloncesto | Liga Femenina-2
La Diputación muestra su respaldo al Mariscos Antón Cortegada
La vicepresidenta Luisa Sánchez visitó el entrenamiento del equipo dirigido por Manu Santos tras su clasificación para el play off
El Mariscos Antón Cortegada recibió en la tarde de ayer la visita institucional de la vicepresidenta segunda de la Diputación de Pontevedra y diputada de Deportes, Luisa Sánchez Méndez, quien acudió al entrenamiento por invitación del club vilagarciano. La representante provincial estuvo acompañada por Ana Granja, portavoz del Partido Popular en Vilagarcía, y el diputado autonómico Raúl Santamaría.
Durante la sesión, las autoridades conocieron de primera mano la dinámica de trabajo del equipo, siendo presentadas a jugadoras y cuerpo técnico. Además, mantuvieron un encuentro cercano con la plantilla, interesándose por la situación del club y el desarrollo de la temporada.
Sánchez Méndez trasladó su enhorabuena al conjunto por su reciente clasificación para el play off, destacando el esfuerzo colectivo. Desde el club vilagarciano valoran muy positivamente la visita, que refuerza la visibilidad del proyecto y los vínculos institucionales, poniendo en valor el crecimiento del deporte femenino en la comarca.
- Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- El «making of» del bollo de Paradela
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
- Un accidente en los túneles de A Madroa bloquea el acceso a Vigo por la AP-9 y atasca Rande
- Desalojan a 27 personas sin hogar y tapian la antigua nave de Pescanova en Vigo