La Diputación muestra su respaldo al Mariscos Antón Cortegada

El Mariscos Antón Cortegada recibió en la tarde de ayer la visita institucional de la vicepresidenta segunda de la Diputación de Pontevedra y diputada de Deportes, Luisa Sánchez Méndez, quien acudió al entrenamiento por invitación del club vilagarciano. La representante provincial estuvo acompañada por Ana Granja, portavoz del Partido Popular en Vilagarcía, y el diputado autonómico Raúl Santamaría.

Durante la sesión, las autoridades conocieron de primera mano la dinámica de trabajo del equipo, siendo presentadas a jugadoras y cuerpo técnico. Además, mantuvieron un encuentro cercano con la plantilla, interesándose por la situación del club y el desarrollo de la temporada.

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Un momento de la visita al pabellón Sara Gómez. / Cedida

Sánchez Méndez trasladó su enhorabuena al conjunto por su reciente clasificación para el play off, destacando el esfuerzo colectivo. Desde el club vilagarciano valoran muy positivamente la visita, que refuerza la visibilidad del proyecto y los vínculos institucionales, poniendo en valor el crecimiento del deporte femenino en la comarca.