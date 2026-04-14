Balonmano
El Asmubal pierde en Tenerife ante el Perdoma por la mínima (29-28)
Un Inelsa Solar de circunstancias, plagado por las bajas y con cinco juveniles del total de doce jugadoras, y sin nada que jugarse ya en liga, cayó en Tenerife ante el colista Perdoma por 29-28. Un partido en el que los dos equipos vivieron del ataque en el estático, sin conectar apenas contragolpes ni acciones en primera y segunda oleada.
El choque arrancó igualado, con ventajas mínimas meañesas. Así el ataque vivía entregado a la resolución de Laura Miniño y a la voluntariosa juvenil Raquel Muñiz, llegándose al descanso 17-17. La segunda parte fue de mando canario con rentas de dos y tres goles. La dureza sobre Laura Miniño y la falta de criterio arbitral echó el resto a lo que en sí era ya un mal partido. La remontada se veía imposible con el 29-25. Solo un gol de Agustina Ballada al final, en el único contragolpe, y un último siete metros con el tiempo cumplido que paró Irene Ríos, dejó el 29-28 final.
Ficha del partido:
29 - 28
PERDOMA: Trujillo; Roquessa (3), Candelaria, Teresa (4), Casañas (6), Armas (7), Elvira (3), Paula, Ariana (1), Aroa (2), Marina y Daniela (3).
INELSA SOLAR: Irene y Beis; Ballada (3), Vera (3), Alba, Miniño (15), Romero, Villar, Luna, Muñiz (7), Vanesa y Shaila.
MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 7-8; 17-17; 26-23; 29-28.
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