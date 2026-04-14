El Arosa fleta un autobús gratis para su visita a O Barco

El Arosa ha puesto en marcha una iniciativa para arropar al equipo en uno de los partidos más exigentes del curso. El próximo domingo 19 de abril, a las 17.30 horas, el conjunto arlequinado afrontará en O Barco su desplazamiento más largo de la temporada, con solo cuatro jornadas por disputarse y mucho todavía en juego en la pelea liguera.

Para facilitar la presencia de seguidores, el club fletará un autobús gratuito con salida a las 12.00 horas desde el Estadio Municipal de A Lomba. Además, los aficionados podrán reservar comida en el restaurante Oira, en Ourense, por 17 euros. El menú incluye empanada y calamares de entrante, churrasco mixto como plato principal, postre y bebida. Los socios podrán anotarse en las oficinas del club hasta el viernes. El viaje se cancelará si no se alcanza un mínimo de 40 inscritos.