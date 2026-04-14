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Fútbol | 3ª RFEF

El Arosa fleta un autobús gratis para su visita a O Barco

El club busca facilitar el apoyo de su afición en el penúltimo desplazamiento de la temporada

La afición arlequinada podrá estar con su equipo en O Barco.

La afición arlequinada podrá estar con su equipo en O Barco. / Noe Parga

Diego Doval

Vilagarcía

El Arosa ha puesto en marcha una iniciativa para arropar al equipo en uno de los partidos más exigentes del curso. El próximo domingo 19 de abril, a las 17.30 horas, el conjunto arlequinado afrontará en O Barco su desplazamiento más largo de la temporada, con solo cuatro jornadas por disputarse y mucho todavía en juego en la pelea liguera.

Para facilitar la presencia de seguidores, el club fletará un autobús gratuito con salida a las 12.00 horas desde el Estadio Municipal de A Lomba. Además, los aficionados podrán reservar comida en el restaurante Oira, en Ourense, por 17 euros. El menú incluye empanada y calamares de entrante, churrasco mixto como plato principal, postre y bebida. Los socios podrán anotarse en las oficinas del club hasta el viernes. El viaje se cancelará si no se alcanza un mínimo de 40 inscritos.

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