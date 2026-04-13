«Aún estamos muy vivos en la pelea por ser campeón»

Gonza Fernández, en su análisis de los 90 minutos, subrayó que «No queríamos que llegase la primera derrota, pero la sensación es que hicimos buen partido. No cuidamos esos detalles que en estos partidos marcan la diferencia y, sobre todo, no tuvimos la eficacia que sí tuvieron ellos».

A este respecto, añadió el técnico del Arosa que «no salimos del todo bien. Un poco nerviosos y la imprecisión generó más nervios. Ante estos equipos hay errores que te penalizan, los cometimos, nos penalizaron y es un poco lo que decanta el resultado».

También tiene una visión positiva de lo que fue el partido: «Generamos contra un muy buen equipo que hace muchas cosas bien. Nosotros también las hicimos, pero nos faltó hacer ese gol que, con el ambiente que había, cambiaría el escenario. No fuimos capaces y eso nos mantuvo lejos. Lo intentamos, pero no fuimos capaces. Álex Cobo metió dos muy buenas manos en la primera parte, en la segunda salimos bien y tuvimos alguna opción, no fuimos capaces y eso fue lo que marcó la diferencia».

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A dos puntos ahora del Compostela y el golaverage en contra, Gonza Fernández sostiene que «ahora hay que descansar y preparar la salida a Barco lo mejor posible. Tanto a ellos como a nosotros nos quedan partidos muy complicados y tenemos que centrarnos en nosotros porque aún seguimos muy vivos en la pelea por ser campeón».