Tarde grande de fútbol en un escenario de gala

A Lomba volvió a vestirse de gran escenario para uno de esos partidos que trascienden la simple disputa de tres puntos. El Arosa-Compostela, duelo entre los dos primeros clasificados de la Tercera RFEF, recuperó el pulso de una rivalidad histórica del fútbol gallego y convirtió el estadio vilagarciano en el epicentro de una tarde de ambiente extraordinario, con gradas llenas, largas colas en los accesos y una afición entregada desde mucho antes del inicio.

La declaración de mediodía de club por parte del Arosa no frenó la respuesta de la hinchada arlequinada, que acudió en masa a una cita marcada en rojo en el calendario. A ese respaldo local se sumó una notable presencia de aficionados compostelanistas, que dieron todavía más color a una jornada de fútbol grande, de las que remiten a otros tiempos y a una rivalidad con profundas raíces en la historia competitiva de ambos clubes.

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El 0-2 final favorable al Compostela, resultado que devolvió al conjunto santiagués al liderato, no empañó el valor ambiental de una tarde que volvió a demostrar el enorme interés que sigue despertando la Tercera División cuando confluyen tradición, emoción y orgullo deportivo. A Lomba ofreció una imagen de categoría superior y confirmó que partidos como este siguen conservando intacta su capacidad de movilización.