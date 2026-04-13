Ambiente de excepción
Tarde grande de fútbol en un escenario de gala
A Lomba revivió una histórica rivalidad del fútbol gallego en una tarde que enaltece la 3ª RFEF
A Lomba volvió a vestirse de gran escenario para uno de esos partidos que trascienden la simple disputa de tres puntos. El Arosa-Compostela, duelo entre los dos primeros clasificados de la Tercera RFEF, recuperó el pulso de una rivalidad histórica del fútbol gallego y convirtió el estadio vilagarciano en el epicentro de una tarde de ambiente extraordinario, con gradas llenas, largas colas en los accesos y una afición entregada desde mucho antes del inicio.
La declaración de mediodía de club por parte del Arosa no frenó la respuesta de la hinchada arlequinada, que acudió en masa a una cita marcada en rojo en el calendario. A ese respaldo local se sumó una notable presencia de aficionados compostelanistas, que dieron todavía más color a una jornada de fútbol grande, de las que remiten a otros tiempos y a una rivalidad con profundas raíces en la historia competitiva de ambos clubes.
El 0-2 final favorable al Compostela, resultado que devolvió al conjunto santiagués al liderato, no empañó el valor ambiental de una tarde que volvió a demostrar el enorme interés que sigue despertando la Tercera División cuando confluyen tradición, emoción y orgullo deportivo. A Lomba ofreció una imagen de categoría superior y confirmó que partidos como este siguen conservando intacta su capacidad de movilización.
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