Os Ingleses cierra una temporada histórica con el ascenso a División de Honor B pese a la derrota en la final

Os Ingleses no pudo coronar con el título de la Liga Galega una temporada ya histórica y acabó cayendo en la final frente al CRAT Coruña por 22-32 en Acea da Má. El conjunto vilagarciano se vio castigado por un arranque sin tensión, en el que su rival mostró una efectividad demoledora para abrir una renta que terminaría siendo decisiva, pero dejó también una segunda parte de enorme carácter que confirmó la personalidad competitiva de los de David Lema.

Todo se puso muy pronto cuesta arriba para los arousanos. El CRAT salió con más ritmo, más precisión y una capacidad casi total para transformar en puntos sus llegadas a campo contrario. Os Ingleses, incómodo desde el inicio y sin conseguir asentarse en el partido, tampoco encontró continuidad en su juego en los minutos de mayor exigencia. A ese escenario se sumó además una inferioridad temporal en el minuto 13, una circunstancia que agravó todavía más las dificultades de un equipo que veía cómo el cuadro coruñés castigaba cada desajuste.

Con un alto ritmo anotador, el CRAT fue construyendo una ventaja tan amplia como contundente. Seis ensayos y una transformación le permitieron alcanzar el 0-32 a la media hora, una losa enorme para un Os Ingleses que no lograba discutir el dominio rival. El equipo vilagarciano se vio superado en ese tramo por la agresividad ofensiva de su adversario y por la dificultad para imponer su plan de juego tan triunfal esta temporada.

Sin embargo, lejos de dejarse ir, Os Ingleses regresó del descanso con una imagen radicalmente distinta. Recuperó el orden, elevó su intensidad y comenzó a jugar en campo contrario con mucha más convicción. La reacción arrancó con un ensayo de Álvaro Granja, Iguana, primer aviso de que el partido no estaba cerrado en lo anímico. Después llegaron el ensayo de Manolo Amor, otro más de Iguana y el de Manuga, además de una transformación de Álvaro Eire.

Ese parcial de 22-0 retrató la mejor cara del equipo vilagarciano, dominante en la segunda mitad y capaz de poner en muchos apuros a un CRAT que tuvo que administrar con sufrimiento la renta acumulada antes del intermedio. El cuadro coruñés también atravesó problemas disciplinarios, con varias expulsiones temporales e incluso una definitiva en los últimos minutos, pero el colchón construido en la primera mitad terminó por sostenerle hasta el pitido final.

Tras el partido, David Lema resumió con claridad lo ocurrido sobre el césped: «En la primera parte no estuvimos». El técnico quiso, no obstante, poner el foco en la reacción de los suyos: «Nos tenemos que quedar con lo que vimos en la segunda parte y es lo que vamos a trabajar a partir de ahora». Y subrayó el valor global del curso: «A pesar de esta derrota la temporada ha sido de 10».

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Más allá del golpe de no poder levantar el título, Os Ingleses cerró la final arropado por una amplia representación de aficionados desplazados, además del apoyo del concejal de Deportes de Vilagarcía, Carlos Coira, y de miembros del Sigaltec CLB. La derrota no empaña una campaña extraordinaria en la que el club ha alcanzado la final de la Liga Galega y, sobre todo, ha sellado el ascenso a División de Honor B. n