Fontán lidera a la flota arousana en la Copa de España

La I Copa de España que se disputó el pasado fin de semana en aguas del embalse de Verducido sirvió para ratificar el espectacular momento de forma que vive el palista Manuel Fontán, del Náutico O Muíño de Ribadumia. El canoísta culminó esta cita con dos oros en el bolsillo, uno en el C-1 500 y el otro en el C-2 500, en compañía de Adrián Sieiro, logrando dos de las once medallas que alcanzaron los palistas arousanas durante el intenso fin de semana.

En la primera de las pruebas, el de O Muíño se impuso en la línea de llegada con un tiempo de 1:47,99, por delante del medallista olímpico y compañero en el C-2 para pruebas internacionales, Diego Domínguez (Fluvial de Lugo), y de Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra).

En la segunda, los dos palistas de O Muíño cruzaron la línea de llegada con un tiempo de 1:45,17, casi un segundo menos que los hermanos Domínguez (Fluvial de Lugo) y que la pareja del Náutico de Sevilla Pablo Martínez y Cayetano García de la Borbolla.

Silvia Gago logró una de las tres medallas de oro. / RFEP

La flota arousana consiguió un tercer oro en esta cita, el que logró la palista del O Muíño de Ribadumia, Silvia Gago, que se impondría en el C-1 1.000 con un tiempo de 4:46,41 en un apretado sprint con Lucía Pizarro, palista de Aranjuez, y por delante de Lucía Luján, del Náutico de Sevilla. La arousana también sumaría una plata en la distancia del 500.

La canoa femenina sénior también trajo dos medallas para la ría de Arousa en forma de plata para Nerea Novo (Náutico de Pontecesures) y para la grovense Valeria Oliveira (Piragüismo Poio). Esta última sumaría una segunda medalla en el C-2 500 en compañía de Alba María Rodríguez Requejo.

En las categorías de paracanoe, la flota arousana sumó dos bronces gracias al esfuerzo de David Cortes Náutico O Muíño) en PK3 500 y de Gabriel Suárez (Piragüismo Illa) en el PV3 500.

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Las dos últimas medallas de la flota arousana llegarían en el C-4, tanto masculino como femenino, y ambas serían de bronce. En la categoría masculina, el barco de Catoira formado por Jairo Zurita, Raúl Fernández, Pedro Torrado y Diego Miguens solo se vio superado por el Fluvial de Lugo y el Náutico de Sevilla. En la femenina, el barco de O Muíño, formado por Carla Sieiro, Alba Vázquez, Lara Remigio y María Pérez finalizaba tercero por detrás de Aranjuez y Náutico de Sevilla.