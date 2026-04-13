Secho | Entrenador del Compostela
«Estuvimos muy centrados en lo que teníamos que hacer»
En el Compostela Secho no podía ocultar su satisfacción, aunque con la moderación lógica de quien sabe que todavía la guerra por el ascenso directo no ha terminado. En su análisis del partido apuntó que «son tres puntos muy necesarios que nos van a venir muy bien para la confianza de todos, especialmente para los jugadores que estuvieron extraordinariamente bien, con un control emocional muy alto, muy centrados en lo que teníamos que hacer».
En la misma línea, afirmó que «el equipo entró muy bien en la primera parte. Tuvimos situaciones en la primera parte, ellos tuvieron alguna que no les entró que podría haber cambiado el partido. Ya en la segunda parte, nos organizamos bien y nos juntamos bien. Ellos intentaban lanzar a la espalda de la última línea, controlamos bien eso a la espera de conseguir alguna transición. Tuvimos una de Parapar y una de Antón. Son tres puntos muy importantes para nosotros ante un muy buen equipo y ahora toca competir hasta el final a ver lo qué pasa. Aún no hicimos absolutamente nada, pero seguimos en la lucha. Ojalá, podamos dar una gran alegría a toda la afición del Compostela».
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