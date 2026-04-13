El Compostela asalta A Lomba y arrebata el liderato al Arosa (0-2)

A Lomba se vistió de gran escenario para acoger un partido con aroma de final. Cerca de 2.500 aficionados, con una nutrida presencia de seguidores compostelanistas en las gradas, empujaron en un duelo directo por la cabeza de la Tercera RFEF que terminó cayendo del lado visitante. El Compostela venció 0-2 para arrebatarle el liderato al Arosa y dejarle a la espera de un error de su verdugo en el tramo decisivo de la temporada.

Desde el arranque quedó claro que el cuadro santiagués tenía muy definido su plan. Salió con una presión intensa, decidido a no dejar pensar al Arosa y a incomodar su salida de balón desde el primer minuto. Ese planteamiento empezó a dar frutos enseguida. Las pérdidas se sucedían en zona de creación y, con ellas, aumentaban los nervios en los locales.

El equipo visitante insistió en su plan y, tras un gol anulado a Maceira previamente, una falta botada por Samu cruzó el área pequeña sin encontrar rematador. El Arosa trató de responder y encontró un respiro con una incorporación de Adrián Lombao por la derecha que acabó en saque de esquina. En esa acción posterior, Martín Diz conectó un disparo en el área que no encontró camino entre un bosque de piernas. Pero a los de Gonza Fernández les costaba asentarse. El rival apretaba mucho, mordía en cada duelo y dificultaba la circulación local.

Antes del primer gol, el Compostela ya había vuelto a merodear el área de Chema Leobalde con un disparo lejano de Diego Uzal y una arrancada peligrosa de Parapar. El 0-1 llegó en el minuto 25, tras un robo en la zona ancha. Maceira encontró el momento exacto para filtrar un pase a la espalda de la defensa y Antón Guisande resolvió con calidad, superando a Chema con una vaselina precisa.

Lejos de conformarse, el Compostela reforzó su dominio. Su presión siguió atascando al Arosa, que además perdió a Tapha por lesión y atravesó unos minutos de inseguridad. Unai Peón rozó el segundo en una opción clarísima, pero envió fuera su remate. El conjunto arlequinado, sin embargo, aún tuvo capacidad para rebelarse antes del descanso. Álex Cobo sostuvo entonces a los suyos con dos grandes intervenciones ante Álex Rey y Lombao, en una jugada que incluso elevó la tensión entre ambos banquillos.

Cuando parecía que el Arosa podía agarrarse al partido, llegó el golpe más duro. En el minuto 38, otra vez Guisande apareció para castigar. El atacante engañó en la recepción, dejó correr el balón, ganó la acción con potencia y velocidad y batió de nuevo a Chema para firmar el 0-2 con sangre fría.

En la segunda mitad, el Arosa salió con orgullo. Dio un paso al frente, pisó más campo rival y logró encerrar por momentos al Compostela. La ocasión más clara nació de un centro de Gabri Palmás y un error de Álex Cobo, que dejó a Martín Diz ante la posibilidad del 1-2, pero su remate se estrelló en el poste. Lombao recogió el rechace, aunque tampoco consiguió reducir distancias.

Los locales siguieron insistiendo con más corazón que precisión. Martín Diz y Lombao volvieron a probar suerte sin acierto, mientras el Compostela esperaba su momento para sentenciar al contragolpe. Lo tuvo Parapar tras una larga carrera y también Guisande, muy cerca del triplete, en una acción que Samu Santos desactivó a tiempo. En el tramo final, Carlos Torrado alcanzó línea de fondo sin encontrar rematador en el pase atrás y Yoel Crespo dispuso de otra llegada franca que tampoco encontró portería.

El pitido final dejó un sabor amargo en A Lomba. El Arosa cayó por primera vez esta temporada ante su afición precisamente en el día de mayor exigencia. El Compostela fue más contundente en las áreas, más agresivo en la presión y encontró en Guisande al hombre decisivo de una tarde que vale un liderato. Para los arlequinados, la derrota supone un frenazo doloroso y la necesidad de levantarse rápido para que el golpe no tenga más consecuencias.

Ficha del partido:

AROSA: Chema Leobalde, Pacheco, Tapha (Carlos Torrado, min. 33), Samu Santos, Luis Castro (Manu Fernández, min. 85), Antón Concheiro, Remeseiro, Martín Díz, Adrián Lombao (Iñaki Martínez, min. 75), Álex Rey y Gabri Palmás (Yoel Crespo, min. 75).

COMPOSTELA: Álex Cobo, Ricky Mangana, Diego Uzal, Pablo Crespo, Damián Noya, Unai Peón (Aarón, min. 83), Samu, Parapar (Rosón, min. 83), Adrián Armental (Goris, min. 62), Antón Guisande (Diego Rodríguez, min. 88) y Jorge Maceira (Carlos López, min. 83).

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GOLES: 0-1, min. 25: Antón Guisande; 0-2, min. 38: Antón Guisande.