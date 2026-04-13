El Arosa se rehace tras la derrota y buscará apretar al líder Compostela en las cuatro jornadas finales

La Tercera RFEF entra en su tramo decisivo con el Arosa decidido a no bajar los brazos pese al golpe sufrido ante el Compostela. La derrota en A Lomba, dolorosa por lo que suponía a nivel clasificatorio y anímico, ha obligado al conjunto arlequinado a rehacerse con rapidez para afrontar las cuatro jornadas finales con la obligación de apretar al líder hasta el final.

El revés ante el cuadro santiagués dejó al equipo de Gonza Fernández a tres puntos efectivos de la primera plaza debido al average particular favorable al Compostela. Aun así, en el vestuario arlequinado no hay espacio para el derrotismo. El propio técnico fue el primero en lanzar un mensaje de fe nada más acabar el encuentro. «Tanto a ellos como a nosotros nos quedan partidos muy complicados y tenemos que centrarnos en nosotros porque aún seguimos muy vivos en la pelea por ser campeón», señaló Gonza.

En esa misma línea se expresó Samu Santos. El central rebajó cualquier tentación de mirar más allá del próximo compromiso y puso el foco en la siguiente parada liguera. «Quedan cuatro partidos, pero solo pensamos en el Barco. Tenemos que hacer nuestro trabajo y a ver qué pasa en lo que queda», resumió el futbolista.

Los arlequinados necesitan hacer tres puntos más que los compostelanistas. / Noe Parga

Sobre el papel, el calendario deja espacio para la esperanza en A Lomba. El Compostela deberá recibir al Montañeros y al Estradense, además de visitar al Somozas y cerrar la temporada en el campo del Viveiro. El Arosa, por su parte, arrancará este decisivo tramo viajando a O Barco antes de recibir al Boiro, visitar al Cambados y cerrar la liga ante el Céltiga. Un desenlace cargado de derbis que puede añadir tensión a cada jornada.

Por detrás del pulso por el liderato, la comarca también mira a la pelea por otros objetivos. En el caso del Céltiga, la derrota por 3-2 ante el Barbadás complicó de manera notable sus opciones de alcanzar una plaza de play off. El tropiezo en Os Carrís, ante un rival colista y virtualmente descendido, dejó un poso amargo en el equipo isleño. Su entrenador, Luis Carro, lamentó las facilidades concedidas en los goles ourensanos.

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Mientras, el Juventud de Cambados encara las últimas cuatro jornadas con la permanencia entre ceja y ceja. El cuadro cambadés continúa fuera de los puestos de descenso y mantiene intacta la posibilidad de asegurar la salvación por sus propios medios, pendiente también de los posibles arrastres. En ese contexto, el encuentro del próximo fin de semana en Burgáns frente al Noia se presenta como una cita capital. Sumar los tres puntos se antoja innegociable para seguir dependiendo de sí mismo y sostener el objetivo de continuar en Tercera RFEF la próxima temporada.