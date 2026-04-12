El Arosa ve como se le escapa una victoria vital ante el Montañeros

El Arosa juvenil dejó pasar una oportunidad de oro en su pelea por la permanencia al empatar 1-1 frente al Montañeros en el campo Manuel Jiménez, en un duelo directo de máxima tensión en la zona baja de la División de Honor. El reparto de puntos mantiene a los vilagarcianos en puestos de descenso cuando solo restan tres jornadas para el final, con la clasificación comprimida al máximo y sin apenas margen de error.

El encuentro estuvo condicionado por el fuerte viento, decisivo en el desarrollo del juego. En la primera mitad lo tuvo a favor el Arosa, pero apenas logró traducirlo en ocasiones claras. Lo intentó Pablo Martínez con un disparo lejano y también Ivo, con un remate desde la frontal que se marchó pegado al palo. Mucha intención, pero poca profundidad en un conjunto local al que le costó pisar área con continuidad.

El Montañeros, por su parte, también avisó. Pablo Fernández sostuvo a los coruñeses en el centro del campo y protagonizó una de las mejores acciones del primer tiempo, tras zafarse de varios defensas antes de encontrarse con el corte de la zaga arlequinada. Hugo Arrojo también rozó el gol antes del descanso.

Restan tres finales para lograr la permanencia. / Noe Parga

El Arosa regresó mejor tras el intermedio y firmó entonces sus mejores minutos. En el 52 llegó el 1-0 en una acción larga y bien trenzada. Ivo movió la jugada en la frontal, Goitia disparó desde fuera del área y Pablo apareció en el área pequeña para aprovechar el rechace de Hugo Sánchez y empujar a la red.

Pero el gol no dio la tranquilidad esperada. Con el paso de los minutos, el Montañeros dio un paso al frente y comenzó a inclinar el partido hacia la portería de Adri Fuentes. Marcos Arias se hizo cada vez más incisivo por la izquierda, Buide avisó en un córner y Hugo Arrojo obligó al meta local a lucirse en un mano a mano. El empate se veía venir y acabó llegando en el minuto 77, cuando Marcos Arias firmó un gol olímpico favorecido por el viento.

El tramo final fue un intercambio de golpes con el partido completamente abierto. El Arosa, además, perdió por lesión de tobillo a Yeray, otro contratiempo más en una tarde de máxima exigencia. Aun así, los cambios dieron aire al ataque local y, ya en el tiempo añadido, Yago puso un gran centro al área para Goitia, que cabeceó por encima del larguero en una ocasión clarísima. Fue la última gran opción de un Arosa al que se le escaparon dos puntos de enorme valor.

Ficha del partido:

Arosa - Montañeros

1 - 1

Arosa: Adri Fuentes, Pablo Míguez, Roi, Yeray (Mario, min. 76), Yago Domínguez, Goitia, Ivo, David Sánchez, Marco Antonio, Xavi (Yeray Núñez, min. 80) y Pablo (Piñeiro, min. 80).

Montañeros: Hugo Sánchez, Roi, Sergio, Dani Buide, Mateo, Pablo Fernández, Íker, Xoel (Hugo Blanco, min. 90), Hugo Arrojo (Sene, min. 74), David Mosquera (Mateo, min. 66) y Marcos Arias.

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Goles: 1-0, min. 52: Pablo; 1-1, min. 77: Marcos Arias.