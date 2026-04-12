Fútbol | 3ª RFEF
Arosa, Céltiga y Cambados afrontan una jornada de máxima exigencia
El líder recibe al Compostela en A Lomba, los isleños apuran sus opciones en Barbadás y el Juventud visita al Villalbés con bajas sensibles
La 3ª RFEF entra en una fase decisiva con tres citas de notable exigencia para los equipos arousanos. El foco principal estará en A Lomba, donde el Arosa recibirá este domingo a las 17.00 horas al Compostela en un duelo entre primero y segundo. Gonza Fernández destacó el gran ambiente de trabajo de la semana y apeló al empuje colectivo para un encuentro que considera «de todos». El técnico espera un rival de «muy buena plantilla» y admite que será un choque «muy difícil», aunque recalca que su equipo llega «enchufado», fuerte en su dinámica y dispuesto a aprovechar el ambiente para hacerse valer en casa.
También esta tarde, a las 17.30 horas, el Céltiga visitará al colista Barbadás en Os Carrís con la necesidad de ganar para mantenerse cerca de la quinta plaza. Luis Carro asume que la derrota ante el Alondras complicó el objetivo, pero insiste en ir «semana a semana». Pese a la delicada situación del rival, advierte de la dificultad del campo y pide a los suyos imponer un ritmo alto y ser protagonistas.
Por su parte, el Juventud de Cambados jugará a las 12.00 horas ante el Racing Villalbés, en un partido condicionado por las bajas de Seydou y Anxo por sanción, además de Matos y Edi por lesión. Pénjamo alerta del potencial de un adversario experimentado, fuerte por bandas y peligroso en el juego aéreo, por lo que reclama intensidad en los duelos, atención en las segundas acciones y mayor capacidad para incomodar al rival.
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