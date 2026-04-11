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Baloncesto | 3ª FEB

El Sigaltec sella la permanencia con una victoria de identidad

El equipo de Luis Gabín derrota al Bosco Salesianos Ourense (83-74) en un Sara Gómez entregado y seguirá un año más en 3ª FEB | Kovac, con seis triples al descanso, marcó el camino en un partido resuelto desde el carácter colectivo

Equipo y afición celebraron la permanencia demostrando que son una piña.

Equipo y afición celebraron la permanencia demostrando que son una piña. / Cedida

Diego Doval

Vilagarcía

El Sigaltec certificó su permanencia en 3ª FEB al imponerse por 83-74 al Bosco Salesianos Ourense en un pabellón Sara Gómez entregado, con más de 600 aficionados empujando y después de un emotivo reconocimiento previo a Os Ingleses por su ascenso a la División de Honor B. La undécima victoria del curso premia a un equipo que ha hecho de la identidad, el trabajo y la fe en su modelo las señas de un regreso ilusionante del baloncesto masculino vilagarciano al plano nacional, confirmando además la madurez competitiva de un grupo que ha sabido crecer durante toda la temporada y que encontró premio a su constancia en una tarde de comunión total con su gente y de enorme simbolismo para el club.

El conjunto ourensano, obligado a ganar para seguir con vida, salió con máxima tensión y planteó una defensa mixta sobre Pablo Fernández. Pero el Sigaltec encontró otra vía. Adrián Kovac firmó un arranque descomunal desde el perímetro y llegó al descanso con seis triples en seis intentos, sosteniendo a los locales en un duelo de estilos muy marcado. Mientras los de Luis Gabín hacían daño desde fuera, el Bosco respondía cargando su juego sobre David Guerra y Alassan Gaye, dueños del peso físico cerca del aro. Al intermedio, el encuentro seguía abierto (48-46), con la sensación de que cualquier pequeño detalle iba a resultar decisivo en la pelea por el triunfo y por el objetivo clasificatorio de ambos conjuntos.

Os Ingleses recibió el aplauso de todo el pabellón Sara Gómez por su ascenso a División de Honor B.

Os Ingleses recibió el aplauso de todo el pabellón Sara Gómez por su ascenso a División de Honor B. / Noe Parga

Tras el descanso apareció la mejor versión del Sigaltec. Con Óscar Castaño marcando el ritmo y el equipo elevando el tono competitivo, jugadores como Aarón Monteagudo, Borja López, Pedro Sabugueiro o Dani Rey dieron un paso al frente en esfuerzo, concentración y lectura del partido. Cuando el acierto exterior dejó de ser tan abundante, emergió el corazón de un bloque que convirtió el sacrificio en una bandera y que supo interpretar a la perfección lo que exigía cada posesión, tanto en defensa como en ataque.

Dani Rey se fajó en todos los lados de la cancha.

Dani Rey se fajó en todos los lados de la cancha. / Noe Parga

Las ventajas empezaron a crecer en el tercer cuarto y el Bosco, atenazado por la ansiedad, fue perdiendo claridad. El Sigaltec, en cambio, jugó con calma, orden y convicción para gobernar el marcador hasta transformar el último tramo en una celebración. El público, en pie, rubricó una victoria con mucho más valor que un simple resultado: la permanencia de un equipo hecho a sí mismo, orgulloso de su filosofía y respaldado por una grada que volvió a sentirse parte de algo importante en el deporte vilagarciano, en una noche de premio colectivo.

Ficha del partido:

Sigaltec - Bosco Salesianos Ourense

83 - 74

SIGALTEC: Óscar Castaño (13), Pablo Fernández (14), Pedro Sabugueiro (3), Mike Gil (-), Adrián Kovac (21) –quinteto inicial– Mateo Bello (8), Raúl Santorum (5), Jorge Rodríguez (8), Borja López (3), Dani Rey (6), Aarón Monteagudo (2) y Álvaro Rodríguez (-).

BOSCO SALESIANOS OURENSE: Mouhamadou Traore (6), Rodri Varela (8), Joseph Alik (-), David Guerra (23), Martín Álvarez (8) –quinteto inicial– Javier Rodríguez (-), Alassan Gaye (14), Martín Pereira (5), Okay Djamgoz (10).

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PARCIALES POR CUARTOS: 19-17; 29-29 (48-46); 20-15 (68-61); 15-13 (83-74).

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