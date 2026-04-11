Baloncesto | 3ª FEB
El Sigaltec sella la permanencia con una victoria de identidad
El equipo de Luis Gabín derrota al Bosco Salesianos Ourense (83-74) en un Sara Gómez entregado y seguirá un año más en 3ª FEB | Kovac, con seis triples al descanso, marcó el camino en un partido resuelto desde el carácter colectivo
El Sigaltec certificó su permanencia en 3ª FEB al imponerse por 83-74 al Bosco Salesianos Ourense en un pabellón Sara Gómez entregado, con más de 600 aficionados empujando y después de un emotivo reconocimiento previo a Os Ingleses por su ascenso a la División de Honor B. La undécima victoria del curso premia a un equipo que ha hecho de la identidad, el trabajo y la fe en su modelo las señas de un regreso ilusionante del baloncesto masculino vilagarciano al plano nacional, confirmando además la madurez competitiva de un grupo que ha sabido crecer durante toda la temporada y que encontró premio a su constancia en una tarde de comunión total con su gente y de enorme simbolismo para el club.
El conjunto ourensano, obligado a ganar para seguir con vida, salió con máxima tensión y planteó una defensa mixta sobre Pablo Fernández. Pero el Sigaltec encontró otra vía. Adrián Kovac firmó un arranque descomunal desde el perímetro y llegó al descanso con seis triples en seis intentos, sosteniendo a los locales en un duelo de estilos muy marcado. Mientras los de Luis Gabín hacían daño desde fuera, el Bosco respondía cargando su juego sobre David Guerra y Alassan Gaye, dueños del peso físico cerca del aro. Al intermedio, el encuentro seguía abierto (48-46), con la sensación de que cualquier pequeño detalle iba a resultar decisivo en la pelea por el triunfo y por el objetivo clasificatorio de ambos conjuntos.
Tras el descanso apareció la mejor versión del Sigaltec. Con Óscar Castaño marcando el ritmo y el equipo elevando el tono competitivo, jugadores como Aarón Monteagudo, Borja López, Pedro Sabugueiro o Dani Rey dieron un paso al frente en esfuerzo, concentración y lectura del partido. Cuando el acierto exterior dejó de ser tan abundante, emergió el corazón de un bloque que convirtió el sacrificio en una bandera y que supo interpretar a la perfección lo que exigía cada posesión, tanto en defensa como en ataque.
Las ventajas empezaron a crecer en el tercer cuarto y el Bosco, atenazado por la ansiedad, fue perdiendo claridad. El Sigaltec, en cambio, jugó con calma, orden y convicción para gobernar el marcador hasta transformar el último tramo en una celebración. El público, en pie, rubricó una victoria con mucho más valor que un simple resultado: la permanencia de un equipo hecho a sí mismo, orgulloso de su filosofía y respaldado por una grada que volvió a sentirse parte de algo importante en el deporte vilagarciano, en una noche de premio colectivo.
Ficha del partido:
Sigaltec - Bosco Salesianos Ourense
83 - 74
SIGALTEC: Óscar Castaño (13), Pablo Fernández (14), Pedro Sabugueiro (3), Mike Gil (-), Adrián Kovac (21) –quinteto inicial– Mateo Bello (8), Raúl Santorum (5), Jorge Rodríguez (8), Borja López (3), Dani Rey (6), Aarón Monteagudo (2) y Álvaro Rodríguez (-).
BOSCO SALESIANOS OURENSE: Mouhamadou Traore (6), Rodri Varela (8), Joseph Alik (-), David Guerra (23), Martín Álvarez (8) –quinteto inicial– Javier Rodríguez (-), Alassan Gaye (14), Martín Pereira (5), Okay Djamgoz (10).
PARCIALES POR CUARTOS: 19-17; 29-29 (48-46); 20-15 (68-61); 15-13 (83-74).
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