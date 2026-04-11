Os Ingleses busca el título de la Liga Galega en la final contra el CRAT

Os Ingleses Rugby Club afronta mañana domingo la posibilidad de cerrar una campaña histórica con el título de la Liga Galega. El conjunto vilagarciano se medirá al CRAT a las 17.15 horas en Acea da Má, en Culleredo, en una final entre los dos equipos que mejor rendimiento han ofrecido a lo largo del curso y que ya tienen asegurada su plaza en el nuevo grupo de División de Honor B con clubes de Galicia, Asturias y Cantabria.

El equipo arousano llega a la cita con el aval de una trayectoria sobresaliente. Fue campeón de la fase regular tras imponerse precisamente al CRAT en Fontecarmoa por 32-30, en un duelo que confirmó la igualdad entre ambos aspirantes. Sin embargo, en A Coruña el precedente cayó del lado herculino por 29-11, un dato que refuerza la sensación de que la final se decidirá por detalles.

Los vilagarcianos están mermados en cuanto a lesiones para la final. / Noé Parga

David Lema asume la dificultad del reto, más aún por la exigencia del desplazamiento y por llegar con efectivos justos, pero subraya que su equipo contará con un importante respaldo desde la grada. El técnico considera favorito al CRAT por la amplitud y los recursos de su plantilla, aunque también deja claro que Os Ingleses quiere competir desde una identidad muy definida: partido de delantera, máxima presión defensiva y el menor número posible de errores ante un rival que castiga con frecuencia los fallos ajenos. La hierba natural, además, encaja con las preferencias del cuadro vilagarciano.

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Tras certificar el ascenso en semifinales, uno de los grandes desafíos será sostener intacta la tensión competitiva. Pero en el vestuario hay un estímulo evidente: está en juego el honor de proclamarse mejor equipo de Galicia y recuperar un trono liguero que se resiste desde la temporada 2013-14. El club, de hecho, ha organizado un autobús con salida desde Vilagarcía a las 15.30 horas para arropar a un grupo que quiere convertir la final en el broche perfecto a un año ya memorable.