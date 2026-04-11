Gonza Fernández: «Es una oportunidad de oro, pero la semana siguiente habrá otra»

El Arosa afronta este domingo a las 17.00 horas en A Lomba un duelo de altura ante el Compostela, segundo clasificado y situado a solo un punto del conjunto arlequinado. El choque llega cargado de alicientes, pero en el vestuario local predomina la confianza. «Muy bien de semana. Se nota el buen ambiente que hay. Necesitábamos una semana limpia de partidos para entrenar bien», señala Gonza Fernández, satisfecho por haber podido preparar el encuentro con normalidad.

El entrenador del Arosa espera «un partido bonito por todas las circunstancias» y asume que enfrente estará un rival de máximo nivel. «Espero a un Compostela que vendrá a por el partido, que sabe que es un partido importante. Muy buena plantilla, muchos registros e individualidades. Es un partido muy difícil», advierte. Aun así, insiste en la convicción con la que llega su equipo: «Tenemos que pensar que somos muy fuertes y estamos en una dinámica muy buena».

El técnico ve a la plantilla muy mentalizada para el duelo ante los compostelanos. / Iñaki Abella

Gonza también pone el foco en el papel que puede desempeñar la grada de A Lomba. «Es un partido de todos. Lo tenemos que jugar todos, la afición también», afirma. En su opinión, el ambiente puede convertirse en un factor decisivo: «Tenemos que aprovechar el ambiente que vamos a generar en el campo. Eso generará dudas en el rival».

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Aunque admite la importancia de los puntos en juego, el técnico rebaja cualquier lectura definitiva del resultado. «Ganar sería un paso importante, pero nunca definitivo. Es una oportunidad de oro, pero habrá otras», sostiene. Y transmite plena fe en los suyos de cara a un encuentro que puede tener de todo: «Van a ser muchos partidos en uno solo, pero estamos preparados».