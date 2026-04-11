El Cortegada cede ante Ibaizábal y será cuarto en el play-off (64-60)

El Mariscos Antón Cortegada jugará el play-off de ascenso como cuarto clasificado tras caer en el Polideportivo Urreta ante el Ibaizábal por 64-60, en un encuentro en el que estaba en juego la tercera plaza entre dos equipos que ya tenían asegurada su presencia en las eliminatorias. El conjunto vilagarciano llevó la iniciativa durante buena parte del choque, pero terminó penalizado por el acierto exterior de las vascas en el tramo decisivo.

El equipo de Manu Santos arrancó con personalidad, encontrando buenas situaciones de tiro y moviendo el balón con claridad para atacar con ventaja. A ello unió un buen trabajo defensivo que le permitió controlar a su rival en el primer cuarto. Los triples de Lucía Carabán y Cristina Loureiro, junto al acierto desde la línea de personal, impulsaron al Cortegada hasta un prometedor 14-23 al cierre de los diez primeros minutos.

Sin embargo, el partido cambió en el segundo parcial. Las visitantes perdieron fluidez ofensiva, bajaron sus porcentajes y comenzaron a sufrir más pérdidas. Ibaizábal fue creciendo poco a poco hasta colocarse a solo cuatro puntos tras un triple de López. Aun así, el Cortegada supo sostenerse con su trabajo atrás y llegó al descanso con ventaja, 28-32, gracias también al peso de Manivesa y Angulo.

Tras el paso por vestuarios, un triple a tablero de Gara Jorge llevó la renta gallega hasta el 32-41. Parecía el momento de romper el partido, pero Ibaizábal reaccionó con firmeza y firmó un parcial de 11-2 para devolver la igualdad al marcador. El Cortegada aún logró cerrar el tercer cuarto por delante, 43-44, aunque ya había perdido el control del duelo.

En el último acto, las locales encontraron el acierto que les faltaba. Leire Vallejo y Cintia López castigaron desde el perímetro y aprovecharon las segundas oportunidades que concedió el conjunto arousano. Loureiro y Manivesa mantuvieron con vida al Cortegada, que llegó a situarse a tres puntos en los minutos finales, pero los intentos de Carabán y la propia Manivesa para empatar no entraron. Un nuevo triple de Cintia López acabó por sentenciar un choque que deja al Mariscos Antón Cortegada con la mirada puesta ya en el play-off, antes de cerrar la fase regular la próxima semana en el Sara Gómez ante el Ointxe.

Ficha del partido:

Ibaizábal - Mariscos Antón Cortegada

64 - 60

IBAIZÁBAL: Naia Sarasúa (3), Leyre Vindel (12), Lucía Leguina (8), Naiara Díaz (-), Julene Royale (6) —quinteto inicial– Leire Vallejo (17), Ana Iruskieta (-), Cintia López (14), Usúa Uriskieta (2) y Miriam Cuesta (2).

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (5), Cristina Loureiro (13), Blanca Manivesa (14), Lucía Carabán (5), Gara Jorge (6) –quinteto inicial– Ellen Iversen (6), Marta Sanmartín (2), María Angulo (6) y Damaris Rodríguez (3).

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PARCIALES POR CUARTOS: 14-23; 14-9 (28-32); 15-12 (43-44); 21-16 (64-60).