El Sigaltec despide el curso como local frente al Bosco y el Mariscos Antón Cortegada busca el segundo puesto en la cancha del Ibaizábal
El club ha decretado jornada de puertas abiertas (19.00 horas) como homenaje a una gran temporada
Más que interesante se presenta la vuelta a la competición tanto para Sigaltec, en 3ª FEB, como para el Mariscos Antón Cortegada en Liga Femenina-2. Los primeros despedirán la temporada como locales recibiendo en el Sara Gómez (19.00 horas) al Bosco Salesianos de Ourense, mientras que las vilagarcianas tienen en la cancha del Ibaizábal (18.30 horas) una batalla abierta por la segunda plaza.
Con ánimo de que el mayor número de aficionados acudan a premiar la gran temporada del equipo de Luis Gabín, con la permanencia más que encarrilada, el club ha decretado jornada de puertas abiertas. Todo ello de cara a medirse que, pese a contar con 3 victorias menos, ha mejorado ostensiblemente en las últimas semanas. Destaca el técnico local la fortaleza de su quinteto titular y la presencia de Rodrigo Varela, canterano del CLB que juega en Ourense por motivos académicos.
Por otro lado, el Mariscos Antón Cortegada quiere deshacer a su favor el empate que mantiene con el Ibaizábal a 17 victorias. Manu Santos subraya «la solidez, fortaleza y disciplina» del equipo vasco de cara a un duelo que puede dar ventaja campo en el play off. n
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