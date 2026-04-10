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El Inelsa Solar aprovecha el parón para viajar a Canarias

Las meañesas disputan ante el Perdoma el partido aplazado por el temporal, con la séptima plaza como único aliciente clasificatorio

Las meañesas ya tienen los deberes hechos esta temporada.

Las meañesas ya tienen los deberes hechos esta temporada. / Iñaki Abella

Tino Hermida

Meaño

El Inelsa Solar viaja este fin de semana a Canarias para disputar mañana domingo, a las 12.30 horas en el pabellón Celestino Hernández Luis, el partido aplazado el 22 de marzo ante el Perdoma por el temporal. El encuentro apenas tiene trascendencia clasificatoria: las tinerfeñas, con nueve puntos, ya están descendidas y las meañesas solo aspiran a pelear por la séptima plaza. Juan Costas podrá repartir minutos en un plantel muy mermado. En el rival destaca Nayara Armas, con siete goles de media, mientras Laura Miniño lidera el ranking anotador liguero con 172 tantos y 8,19 por partido.

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