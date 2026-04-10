Cinco finalistas optan al premio al Mejor Deportista Local de 2025: Jéssica Bouzas, Irene Noya, Pedro Muñoz Fole, Yago Vicente y Pedro Torrado

La Festa do Deporte de Vilagarcía, que este año alcanza su 33 edición, ya tiene finalistas para el galardón al Mejor Deportista Local de 2025. El jurado eligió, tras resolver varios empates y después de intensas deliberaciones, a Irene Noya, Jéssica Bouzas, Pedro Muñoz, Pedro Torrado y Yago Vicente como aspirantes al principal reconocimiento de una gala que se celebrará el viernes 24 de abril en el Salón García.

La elección volvió a poner de relieve el extraordinario momento que atraviesa el deporte vilagarciano, con éxitos nacionales e internacionales en disciplinas muy diversas. De hecho, quedaron fuera del quinteto final otros nombres con méritos de primer nivel en modalidades como atletismo, balonmano, ciclismo, judo, vela o fútbol. El presidente de la Fundación Municipal de Deportes, Carlos Coira, subrayó que esta dificultad para elegir finalistas evidencia la buena salud del deporte local y defendió que el esfuerzo municipal en la mejora de infraestructuras también contribuye a ese crecimiento. «El éxito de nuestros deportistas es el mejor estímulo para seguir trabajando en la renovación y ampliación de las instalaciones», señaló.

Yago Vicente compitió esta temporada en el Campeonato de Europa de salvamento. / Iñaki Abella

Entre los cinco nominados figuran la baloncestista Irene Noya, bronce mundial sub-19 con la selección española; la tenista Jéssica Bouzas, asentada en la élite internacional tras disputar los cuatro Grand Slam y alcanzar el Top 50 de la WTA; el especialista en kenpo Pedro Muñoz, con un brillante balance de títulos mundiales y nacionales; el piragüista Pedro Torrado, campeón de Europa sub-23 en C2 500; y Yago Vicente, referente del salvamento acuático con medallas continentales y destacados resultados estatales.

Noticias relacionadas

La gala incluirá además una mención especial a título póstumo para Adela Miguéns y un reconocimiento a toda una trayectoria para Fátima Diz, primera mujer gallega con cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu.