Pleno para el Náutico O Muíño en el selectivo de embarcaciones de equipo

Formaban parte de las dos embarcaciones favoritas y acabaron cumplieron. Los dos integrantes del Náutico O Muíño de Ribadumia, Manuel Fontán y Adrián Sieiro, estarán en las copas del mundo de Szeged y Brandemburgo después de finalizar en primera y segunda posición con sus compañeros Diego Domínguez (Fluvial de Lugo) y Daniel Grijalba (Piragüismo Aranjuez) respectivamente.

Las dos embarcaciones hicieron buenos los pronósticos prácticamente desde el momento de la salida, con el barco de Sieiro y Grijalba encabezando la prueba. Poco a poco, Fontán y Domínguez consiguieron imponer su ritmo y las dos embarcaciones se plantaron en la meta con bastante diferencia de sus otras dos competidoras, entre las que también se encontraba una con integrante arousano, la que formaba Pedro Trorado, del As Torres Romaría Vikinga de Catoira, con Pablo Graña, del Náutico Rodeira. Fontán y Domínguez cruzaron la línea de llegada con un tiempo de 1:39,54, 80 centésimas menos que Grijalba y Sieiro.

La flota arousana busca todavía más billetes internacionales en el 5.000 con porteos y en la categoría sub-23. Esta misma tarde se decide el nombre del representante del C-1 1.000 masculino en cuya final estará el cesureño Manuel Roque Araújo (Náutico de Pontecesures), mientras que Jairo Zurita (As Torres) y Carlos Picón (Náutico O Muíño de Ribadumia) disputarán la Final B al no superar las semifinales.

Mañana viernes será el turno del 5.000 con porteos, donde participará la canoísta valguesa del Náutico Pontecesures Nerea Novo, y de las pruebas del 500 sub-23. Novo también participará en el C-1, una prueba en la que también estarán presentes Lara Remigio (Náutico O Muíño de Ribadumia) y la también grovense Valeria Oliveira (Piragüismo Poio). En la canoa masculina estarán presentes Picón, Zurita y Torrado, a los que se suma Raúl Fernández. Por último, en el K-1 500 femenino estará la isleña del Fluvial de Lugo, Lucía Torrado.

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A mayores, durante el fin de semana se celebrará la I Copa de España en la que habrá una amplia representación arousana. En Verducido habrá más de 600 deportistas de toda España, destacando la presencia de los clubes gallegos, ya que participarán un total de 25 con 415 embarcaciones.