Seis institutos en el torneo Panos Brancos

Las dependencias deportivas de Fontecarmoa acogerán mañana la celebración de la XX edición del torneo deportivo «y Saúde/Panos Brancos. En él participarán un total de 200 deportistas de entre 12 y 16 años de edad de los institutos Félix Muriel (Rianxo), Illa (Illa de Arousa), Cotarelo Valledor (Vilagarcía), Francisco Asorey (Cambados) Faro das Lúas y A Basella (Vilanova). Del municipio vilagarciano participaron también los colegios San Francisco, Sagrada Familia e IES Castro Alobre que disputaron, junto al Cotarelo, el clasificatorio el pasado mes de noviembre. Los deportes en los que se centrará la competición serán baloncesto, fútbol, atletismo y voleibol.

El torneo esta desarrollado por la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) en estrecha colaboración con los centros educativos y trata, además de impulsar el deporte, de que los jóvenes apuesten por un estilo de vida en el que la salud sea la gran protagonista, aumentando la sensibilización y el rechazo a las drogas y el narcotráfico entre los más jóvenes.

La celebración del torneo sirve también para realizar, de manera paralela, diversas actividades de prevención de drogodependencias y otras adiciones en los centros educativos. El programa se extiende en las aulas a un colectivo de 2.095 jóvenes de las localidades y centros participantes.

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La FGCN también destaca colaboraciones que han sido clave a la hora de hacer posible este evento deportivo, con entidades como los concellos de los institutos participantes, Protección Civil, la Obra Social de LaCaixa o la propia Consellería de Sanidade.