Benigno Chaves, el hombre que descubrió una segunda vida deportiva

Disfrutar del deporte, incluso del de competición, puede hacerse a todas las edades y eso es lo que hace el isleño Benigno Chaves que, a sus 67 años, ha comenzado a destacar en las competiciones máster de atletismo bajo los colores de la Agrupación Atlética Mazí y en una modalidad de la que nunca pensó disfrutar, la velocidad. Chaves ya sabe lo que es subirse a un podio prácticamente desde el inicio de su carrera como máster en el atletismo, aunque hubo un importante trabajo por detrás.

Mariscador en su vida laboral, llegando a ser patrón mayor de A Illa durante ocho años, Chaves siempre se sintió atraído por el tenis, deporte que practicaba de muy joven pese a que, en una Illa sin puente, había que recurrir a desplazarse en motora a otros puntos de la ría, como eran As Sinas primero y Fontecarmoa después. Allí fue donde formó parte del equipo de tenis Vilagarcía «durante mucho tiempo, participando en la Liga Galega y teniendo como máximos rivales al Tenis Rial y al Liceo».

Sin embargo, aquello tuvo fecha de caducidad tras lesionarse el hombro con 50 años, lo que le obligó a retirarse del tenis. Eso le permitió abrir otras puertas que le acabarían llevando a su pasión actual. Fue en ese momento cuando comenzó a relacionarse con Arturo Paz, el responsable del club de Piragüismo Illa que «me animó a correr y andar sobre tierra, además de practicar otros deportes como la piragua de río». En ningún momento pensó en dar el salto al atletismo, pero en ese grupo de amigos se encontraba otro vecino de A Illa que militaba en la Agrupación Atlética Mazí, Leo Vidal, le animó a dar el paso. «Me gustó el ambiente y el deporte, pese a las lesiones ya a una pubalgia bastante molesta que me tuvo un buen tiempo fastidiado, pero lo fui superando sin ninguna intención de competir». Pero sus entrenadores, Verónica Cores e Isidro Fernández, no pensaban lo mismo, y pronto lo inscribieron en un Campeonato Galego de Inverno en Ourense en el que no se dio cuenta de que había conseguido una medalla de bronce. Chaves ensalza la figura de los dos entrenadores al señalar que «sin ellos, esto no sería posible para nada, son los que han conseguido crear este grupo, los que nos animan y los que recogen los trozos cuando las cosas no salen bien».

Tras esa medalla de Ourense llegarían varios podios más incluso en el 4x100, donde compite en una categoría inferior a la de su edad. En estos momentos se encuentra preparando los campeonatos gallegos de verano en las que son sus especialidades, el 60 y el 100 en pista cubierta y el 100, 200 y 4x100 al aire libre, e incluso, no descarta participar en alguna prueba de longitud.

Chaves no duda en animar a todo el mundo a dar el paso que dio él en su momento porque «correr es asequible, sobre todo en un lugar como A Illa de Arousa, que es un lugar muy llano para caminar o correr y dispones de dos gimnasios, el de Piragüismo y el municipal para tener los músculos y articulaciones fuertes».

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Otro de los puntos donde entrena es en las pistas de Fontecarmoa, unas dependencias que Chaves lamenta que no se encuentren como debería. El isleño no duda en cuestionar los «arreglos» que se realizaron en su día y calificarlos de «chapuza, porque solo han reparado 60 metros en la recta de los 100 y, ahora, cuando vas a correr, te encuentras con dos tipos de amortiguación, la pista vieja que está dura y la nueva que está blanda, lo que favorece la aparición de lesiones». También lamenta que el gimnasio siga exactamente igual, con numerosas humedades, y que la zona de longitud no sea adecuada al ser demasiado compacta y dura por eso reclama al Concello de Vilagarcía que actúe con diligencia porque «en estos momentos, está dejando bastante que desear en lo que a esas instalaciones se refiere».