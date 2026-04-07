El Vitória de Guimarães manda sobre el césped de Vilaxoán

El Vitória de Guimarães sumó su segundo entorchado de la Ramiro Carregal Soccer Cup en la edición de 2026. El torneo internacional, de la categoría cadete y organizado por el San Martín, reunió en Vilaxoán a 29 escuadras de todo el noroeste peninsular, aunque fueron el Leganés y el equipo portugués los que acabaron clasificándose para la gran final.

Esta se disputó con un gran ambiente en las gradas, con un Leganés que comenzó mejor en el juego, pero que se encontró con un tanto de Henrique Teixeira, uno de los grandes destacados de la cantera lusa. Con la ventaja en el marcador, el equipo del norte de Portugal, se aplicó en tareas defensivas y el Leganés, a pesar de intentarlo una y otra vez con sus hombres de más talento, fue incapaz de superar el muro que planteó el Vitória de Guimarães, que sentenciaría en los últimos minutos con otro tanto de Teixeira. Con esta victoria, el Vitória de Guimerães se convierte en el primer equipo que suma dos entorchados en las cinco ediciones de la Ramiro Carregal Soccer Cup.