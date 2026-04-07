Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sanidad y burocraciaCrónica Valencia-CeltaCorte obras Corredor AtlánticoCruz Roja VigoOcupación turística agosto
instagramlinkedin

Baloncesto

Río Ulla y San Agustín brillan en la Basket Cup- Helena Mariño

El torneo fue una gran fiesta del baloncesto.

El torneo fue una gran fiesta del baloncesto. / Iñaki Abella

R. A.

Vilagarcía

La XXIX edición d ela Vilagarcía Basket Cup-Helena Mariño dejó un buen sabor de boca tras cuatro días de intensa actividad. La categoría juvenil fue una de las más disputadas y los nombres propios de la misma fueron el Río Ulla, que se impuso en la competición femenina, con segundo puesto para el Ponferrada, mientras que en el lado masculino, el primer puesto fue para el San Agustín y el segundo puesto para el Atlético Avilesina. El Torneo sigue siendo una de las grandes referencias para el norte de la península, concentrado a decenas de jugadores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents