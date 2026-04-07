Río Ulla y San Agustín brillan en la Basket Cup- Helena Mariño

La XXIX edición d ela Vilagarcía Basket Cup-Helena Mariño dejó un buen sabor de boca tras cuatro días de intensa actividad. La categoría juvenil fue una de las más disputadas y los nombres propios de la misma fueron el Río Ulla, que se impuso en la competición femenina, con segundo puesto para el Ponferrada, mientras que en el lado masculino, el primer puesto fue para el San Agustín y el segundo puesto para el Atlético Avilesina. El Torneo sigue siendo una de las grandes referencias para el norte de la península, concentrado a decenas de jugadores.