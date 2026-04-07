Una posibilidad para culminar una remontada

Corría la jornada 16 de liga, la primera del año 2026, y el Arosa volvía a sufrir un nuevo traspié que le dejaba muy tocado en la clasificación y en lo anímico. Los arlequinados empataban con el Juventud de Cambados en A Lomba, caían a la quinta plaza de la clasificación y veían como al Compostela a once puntos de distancia, lo que parecía suponer un adiós a las posibilidades de finalizar primero el campeonato de liga y lograr el ascenso directo.

Sin embargo, cuatro meses después el escenario que les va a enfrentar el próximo domingo va a ser totalmente diferente. Los arlequinados han enlazado una racha muy positiva de catorce encuentros sin perder (nueve de ellos victorias) y no solo han conseguido limar los once puntos de distancia, sino que llegarán al encuentro un punto por delante de los compostelanos y líderes de la categoría. Ni siquiera los tropiezos en casa ante Alondras, Atlético Arteixo y Rácing Vilalbés han servido para frenar una racha que se ha cimentado en una mejoría evidente del juego del equipo y, como explica después de cada partido el técnico Gonza Fernández, en que los jugadores «creen en lo que hacemos y tratamos de trasladarlo siempre al campo, y eso se está demostrando, ya que no es nada fácil conseguir una racha de estas características en una categoría tan igualada como es la Tercera División».

El encuentro ante el Compostela, si no definitivo, si será crucial para dirimir las posibilidades de los dos equipos para convertirse en el campeón de la categoría, ya que llega a tan solo cinco encuentros del final y, tras medirse en A Lomba, los dos equipos tendrán un calendario bastante complicado hasta acabar la temporada regular. Los arlequinados se medirán a tres candidatos al play off como son CD Barco, CD Boiro y Céltiga y a uno de los equipos que está luchando por evitar el descenso como es el Cambados, mientras que el Compostela tendrá enfrente a Montañeros, Somozas y Estradense, que se juegan también entrar en play off, y finalizará en el campo del Viveiro, un equipo que es muy probable que en el último encuentro de liga no se juegue absolutamente nada, ya que se encuentra a ocho puntos de los puestos de descenso.

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El club arlequinado espera que A Lomba presente una de sus mejores entradas para ayudar al equipo a sumar tres puntos que pueden ser claves para regresar a la 2ª RFEF, un sueño que viene arrastrando el club arlequinado desde hace varias temporadas.