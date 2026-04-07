Arousa busca nuevas plazas internacionales en Verducido

Once palistas arousanos exprimirán entre el jueves y el viernes sus posibilidades para hacerse con uno de los billetes internacionales que se reparten en los selectivos que se celebran en Verducido, tanto para las categorías sénior como sub-23. Las primeras pruebas se centrarán en los primeros que parten con la vista puesta en las copas del mundo de Szeged y Brandemburgo, que pueden abrirse en este segundo selectivo nacional, donde se decide la composición de las embarcaciones que participan en ambas citas.

La representación arousana será abundante en una de las purebas, el C-2 500, done hasta tres de las embarcaciones tienen presencia Arousana. Entre las favoritas se encuentra la que conforman Manuel Fontán (Náutico Ribadumia) con Diego Domínguez (Fluvial de Lugo y exBreogán de O Grove). También en ese papel se encuentra el barco que conforman Adrián Sieiro (Náutico OMuíño de Ribadumia) y Daniel Grijalba (Piragüismo Aranjuez), mientras que la sorpresa puede llegar de la mano de Pedro Torrado (As Torres Romaría Vikinga) y Pablo Graña (Rodeira de Cangas).

En la misma jornada del jueves se decidirá también los representantes del 5.000 con porteos que participarán en las tres copas del mundo de Szeged, Brandemburgo y Montreal, para las que solo se clasificarán los vevencedores. La única representación arousana será la de Nerea Novo (Náutico Pontecesures) en la canoa femenina.

El viernes será el selectivo para los sub-23 en pruebas que solo otorgarán una plaza para el ganador de la misma, decidiéndose los representantes de las distancias de 1.000 y 500 para Canadá y Hungría. En los 1.000 metros de la canoa masculina buscarán esa plaza Jairo Zurita (As Torres), Carlos Picón (Náutico O Muíño de Ribadumia) y Roque Manuel Araújo (Náutico de Pontecesures). Dos de ellos, Picón y Zurita repetirán en el 500, donde también estarán los dos palistas de As Torres Raúl Fernández y Pedro Torrado. En la canoa femenina, las grovenses Lara Remigio (Náutico O Muíño de Ribadumia), Valeria Oliveira (Piragüismo Poio), junto a la valguesa Nerea Novo (Náutico Pontecesures) intentarán hacerse con la plaza, mientras que en el kayak femenino, la representación arousana será la de Lucía Tenreiro (Fluvial de Lugo).

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A mayores, durante el fin de semana se celebrará la I Copa de España en la que habrá una amplia representación arousana. En Verducido habrá más de 600 deportistas de toda España, destacando la presencia de los clubes gallegos, ya que participarán un total de 25 con 415 embarcaciones.