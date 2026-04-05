Pabellón y Quirinal completan la fase final de la AF-7

La fase previa de la Arousa Fútbol 7 quedó zanjada esta tarde-noche de domingo, al conocerse el nombre de los cuatro equipos que se han clasificado para participar en el torneo con las mejores canteras del mundo. Si el viernes eran Ourense CF y ED Val Miñor las que se mostraban más competitivas y alcanzaban el sueño que perseguían todos los equipos. Esta tarde de domingo cerraban su clasificación el Pabellón y el Quirinal, dos clásicos en estas lides que ya han probado las mieles del prestigioso torneo en Ribadumia.

Ambas escuadras finalizaron como primeras de grupo, mostrando ya la calidad que atesoran sus jugadores en sus botas y presentándose como claros favoritos a luchar por los dos puestos, para treinta equipos, que había en juego. El Pabellón se encontró en cuartos de final con un Villalonga al que superó por 2-1, para encontrarse en las semifinales con el CD Areosa, al que venció por 3-1. La final le deparó un enfrentamiento contra otro de los grandes favoritos, el Bertamiráns, al que acabó superando por 1-2 en el marcador.

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Por su parte, el Quirinal arrancó en cuartos con una contundente victoria ante la UD Ourense, a la que superó por 3-0. En semifinales el Rival fue la AD Vila do Corpus, a la que venció por 1-4. Más complicada le resultó a los de Avilés la gran final, donde se encontraron con un Montañeros que les plantó cara y al que acabaron doblegando por un apretado 2-1.