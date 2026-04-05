Luismi amarga el aniversario al Céltiga

No tuvo el mejor estreno la camiseta del centenario del Céltiga, ya que un solitario tanto de Luismi provocó que los tres puntos volasen del Salvador Otero, dejando a los isleños un poco más alejados de los puestos de play off. Nada hacía presagiar ese desenlace en un primer tiempo en el que los locales fueron mejores al plantear un partido de ritmo alto, tanto a nivel defensivo como ofensivo que provocó una gran incomodidad al Alondras.

Los isleños generaban constantemente situaciones por fuera, especialmente en las botas de Nico, pero sus centros no encontraban rematador por muy poco. De hecho, la más clara llegaría en un centro al corazón del área que templó Adri para que Julio Rey la reventase, pero su disparo se encontró con un gran Brais Pereiro. En la meta contraria era Martín el que disparaba demasiado cruzado en una transición rápida del Alondras.

En el segundo tiempo, el Céltiga rebajó de manera considerable su ímpetu, acusando el esfuerzo de los primeros 45 minutos. Eso lo aprovechó el Alondras para hacerse con el control del encuentro y acercarse con más peligro a la meta de Manu Táboas. De todas formas, la primera ocasión clara fue para el Céltiga, en un buen centro de Nico que Adri no acierta a embocar en el primer palo. A partir de ahí, el Alondras gozó de las mejores ocasiones, primero, con un disparo de Abel que se fue al palo, y después, con Manu Táboas metiendo una gran mano en un disparo a bocajarro de Luismi.

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Parecía que el encuentro terminaría en empate, pero llegó una jugada a balón parado de esas que se le atragantan al Céltiga y Luismi remató solo en el área pequeña para poner a su equipo por delante. Quedaba todavía tiempo para lograr la igualada y el Céltiga se lanzó a por ella. La encontró ya en el descuento en un disparo de Adri Rodríguez que se estampó en Brais Pereiro, agotando las posibilidades de puntuar de los isleños.