La cantera del Pontecesures brilla en Taboada
La flota de jóvenes promesas arousana regresa con nueve medallas
Las promesas del piragüismo arousano participaron este fin de semana en el Campeonato Galego de Inverno para Jóvenes Promesas, es decir, para las categorías infantil y cadete. En el apartado de clubes, brilló el Náutico de Pontecesures, que se impuso en la categoría mujer infantil sobre sus vecinos de As Torres Romaría Vikinga de Catoira y el Fluvial de Lugo.
En lo que respecta a las clasificaciones individuales en la categoría cadete destacan los oros del cambadés Pablo Contiñas en el K-1 cadete A y de Pablo Castiñeiras (As Torres) en el C-1 cadete B, así como el bronce de Cora Cortegoso (Náutico de Pontecesures) en el C-1 cadete B.
En la categoría infantil, destaca el podio del C-1 infantil b femenino, compuesto exclusivamente por arousanas. La vencedoira fue Narah Cancela (Náutico Pontecesures), seguida de Antía Ares (As Torres) y Marcela Seco (Náutico Pontecesures). Completaron las medallas tres bronces: Maite Ordóñez (Náutico de Pontecesures) en K-1 infantil B, Roi Reboiras (As Torres) en C-1 infantil A y Carla Pérez (As Torres) en C-1 infantil A.
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»