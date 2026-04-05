La cantera del Pontecesures brilla en Taboada

Las promesas del piragüismo arousano participaron este fin de semana en el Campeonato Galego de Inverno para Jóvenes Promesas, es decir, para las categorías infantil y cadete. En el apartado de clubes, brilló el Náutico de Pontecesures, que se impuso en la categoría mujer infantil sobre sus vecinos de As Torres Romaría Vikinga de Catoira y el Fluvial de Lugo.

En lo que respecta a las clasificaciones individuales en la categoría cadete destacan los oros del cambadés Pablo Contiñas en el K-1 cadete A y de Pablo Castiñeiras (As Torres) en el C-1 cadete B, así como el bronce de Cora Cortegoso (Náutico de Pontecesures) en el C-1 cadete B.

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El cambadés Pablo Contiñas se subió a lo más alto del podio en el kayak cadete A / FDV

En la categoría infantil, destaca el podio del C-1 infantil b femenino, compuesto exclusivamente por arousanas. La vencedoira fue Narah Cancela (Náutico Pontecesures), seguida de Antía Ares (As Torres) y Marcela Seco (Náutico Pontecesures). Completaron las medallas tres bronces: Maite Ordóñez (Náutico de Pontecesures) en K-1 infantil B, Roi Reboiras (As Torres) en C-1 infantil A y Carla Pérez (As Torres) en C-1 infantil A.