El Cambados se aferra a Tercera

El Cambados quiere seguir en Tercera División. El equipo amarillo luchó ayer por conseguir tres puntos que no solo le sacan de los puestos de descenso, al aprovechar la derrota del Silva, sino que rompen con la mala racha de 17 jornadas sin ganar que venían arrastrando los de Pénjamo y que les estaban pesando como una losa. Es cierto que los cambadeses estuvieron cerca de pagar el cansancio en los últimos minutos, cuando el Barbadás consiguió reducir la distancia a tan solo un tanto de diferencia, pero, finalmente, los tres puntos se quedaron en Burgáns.

Saltaron los amarillos con un gran ímpetu al césped, tratando de conseguir cuanto antes un gol que les pusiese en ventaja. Tras varios escarceos próximos a la meta visitante, llegaría el tanto en el minuto 20, en un disparo de Diego Iglesias que rechazó Borja Atanes con una buena mano, pero el rechace le cayó a los pies a Tiko que la envió al fondo de las mallas.

Apenas habían transcurrido siete minutos desde el gol cuando Grégor aprovechaba un balón muerto en el área para establecer el segundo y abrir una brecha importante en el marcador ante un rival al que le costaba mucho crear ocasiones de gol ante la portería de David Conde. El segundo tanto obligó a los ourensanos a dar un paso adelante y, a través de jugadas por banda derecha y segundo balón, crearon cierto peligro en las inmediaciones de la portería local que fue repelido por la defensa.

Antes de finalizar la primera mitad, Grégor anotaría su segundo tanto de la tarde en un balón que le sirvió Tiko, que observó a la perfección su desmarque, para plantarse solo ante Borja y superarle en el mano a mano. El Barbadás inició en esa primera mitad una tímida reacción en un disparo de falta que David Conde desvió con acierto.

El Barbadás se lanzó contra el área de David Conde desde el primer minuto de la segunda mitad, acumulando mucha gente arriba para disputas aéreas de los balones colgados y buscando una segunda jugada. Fue así como llegó el primer tanto ourensano en una dejada de Nespereira que Íker remató a gol.

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Los visitantes se rompieron ante un Cambados que buscaba las transiciones para acabar de cerrar el encuentro, pero que no lo consiguió. Lo tuvo en un disparo de Tiko que se estrelló en el palo y en otro de Seydou que se fue al larguero. También Nico pudo hacer el cuarto tras una gran jugada de André que le dejó solo a portería vacía, pero el delantero cambadés remató fuera. No cerrar a tiempo el encuentro fue algo que el Cambados pudo pagar muy caro, ya que, a partir de ese momento, le tocó sufrir. El Barbadás seguía recurriendo a balones directos y así llegó el segundo tanto de los visitantes ya en el descuento, en un balón al área tras un saque de banda que consigue rematar Carlos Villar al fondo de las mallas. Afortunadamente para el Cambados, ya no hubo mucho tiempo para más, consiguiendo tres puntos que pueden ser muy importantes para alcanzar una salvación que se van a disputar con Noia y Silva tras dejar prácticamente hundido al Barbadás con este resultado.