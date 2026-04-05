El Arosa se viste otra vez de líder

Reparto de puntos en el Novo Municipal que a los locales supo a poco después de unos primeros 45 minutos primorosos pero que para los visitantes supone regresar a lo más alto de la clasificación, al aprovechar el tropiezo del Compostela ante el Atlético Arteixo. El encuentro entre el Estradense y el Arosa se saldó con un empate (1-1) en un duelo de dos caras muy distintas.

Durante la primera mitad, el conjunto rojillo salió con una marcha más, mostrándose muy enchufado en las disputas y siendo superior en todos los aspectos del juego. El Arosa, completamente desarbolado, se vio incapaz de cruzar la divisoria y salir de su propio campo ante el empuje local, mostrándose como un equipo desconocido en comparación con el juego que mostró ante el Vilalbés. Aunque las ocasiones brillaron por su ausencia, ese dominio absoluto local encontró su recompensa antes del descanso gracias a Pedrosa, que aprovechó un saque de banda que se prolongó en el primer palo y llegó al segundo palo para mandar el balón a la red con un certero cabezazo.

Sin embargo, el guión cambió radicalmente tras el paso por vestuarios. En la segunda parte, la contienda se igualó; el Arosa apostó por un fútbol más directo y empezó a imponerse en las segundas jugadas frente a un Estradense que perdió la frescura inicial conforme pasaban los minutos. La calidad técnica de los visitantes comenzó a pesar en los últimos metros, culminando en el gol del empate obra de Martín Diz. El delantero visitante sorprendió a todos con una espectacular volea desde 40 metros que se coló por la escuadra, haciendo inútil la estirada de un Isra que sólo pudo ser testigo de la genialidad que selló el reparto de puntos definitivo en A Estrada.

Tras el gol de Martín Diz, el partido entró en una fase de ida y vuelta donde los nervios y la fatiga empezaron a pasar factura, sobre todo después de una semana en la que ambos equipos tuvieron que afrontar tres partidos.

El Estradense intentó recuperar el control del centro del campo que tanto rédito le había dado en el primer acto, pero se topó con un Arosa mucho más sólido y asentado, que supo gestionar el ímpetu local con una defensa más adelantada. Los banquillos se movieron buscando ese último chispazo que decantara la balanza, pero las defensas se impusieron a los ataques en un tramo final marcado por las interrupciones. El pitido final dejó sensaciones encontradas en ambos conjuntos: los locales lamentaron no haber sentenciado cuando fueron claramente superiores, mientras que los visitantes rescataron un punto gracias a una genialidad individual cuando peor lo estaban pasando.

El empate de ayer deja ahora al Estradense a cuatro puntos del sueño de la fase de ascenso, empatado a puntos con Gran Peña y Boiro. Por su parte, el Arosa sigue una jornada más sin perder en lo que llevamos de 2026, lo que permite a los arlequinados seguir al frente de la clasificación. El próximo domingo será una jornada clave, ya que los arlequinados recibirán en A Lomba al Compostela, su rival directo en la lucha por el primer puesto y el ascenso directo.

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Gonza Fernández resaltaba ayer que su equipo ofreció dos imágenes durante el encuentro. En la primera mitad, a los arlequinados les faltó juego y «no estuvimos nada cómodos por lo que tuvimos que cambiar mucho en la segunda, fue ahí cuando conseguimos mejorar las cosas y ampliar la racha que llevamos sin perder a los catorce partidos». El técnico arlequinado reconoce que el equipo «tiene las ganas y la actitud para buscar un premio que, es muy gordo, pero que queremos llevarnos».