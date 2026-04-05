El Arosa juvenil se mete en zona de peligro

El Arosa juvenil ha entrado en zona de peligro. Los arlequinados cayeron este fin de semana en su visita al Bansander, una derrota que, tras los resultados en otros campos, provoca que el equipo caiga a puestos de descenso con cuatro partidos todavía por delante para poder enmendar esta situación.

Las cosas no comenzaron bien para el Arosa, que pronto se tuvo que enfrentar a un Bansander con mucha presencia en área contraria. Apenas habían pasado veinte minutos cuando los santanderinos sumaban su primer tanto en una transición rápida por banda que finalizaba Jorge al fondo de las mallas arlequinadas. El tanto permitió a los santanderinos bajar su intensidad y el Arosa dejó de sufrir, e incluso, tomó el mando del encuentro y rozó el tanto en alguna acción, pero no consiguió finalizar.

En el segundo tiempo, el Arosa tuvo más presencia en el área del Bansander, que se encontraba bastante incómodo. Sin embargo, los santanderinos se encontraron con otro gol en una acción aislada procedente de un despeje y que Bruno Uribe transformó en un disparo sin ángulo que se coló en la portería visitante.

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El Arosa pudo reducir la desventaja con un penalti, pero Guille Ortiz paró el disparo de David Sánchez. El meta santanderino no conseguiría hacer lo mismo poco después en otra pena máxima anotada por Yeray Arosa. Besada tuvo el empate en un remate que se marchó rozando la cruceta antes de que se confirmase la derrota.