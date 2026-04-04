Ourense CF y ED Val Miñor pasan a la fase final del AF-7

Ourense CF y la ED Val Miñor formarán parte del cartel de la fase final del Arousa Fútbol 7 en la edición de este año. Los dos clubs se ganaron a pulso ese privilegio en una fase previa que está siendo muy disputada al participar algunas de las mejores canteras y clubs de formación de Galicia, norte de Portugal, Asturias y Castilla y León.

El equipo Ourensano se ganó su clasificación el viernes clasificándose en la segunda posición de su grupo, donde solo fue superado por el Nigrán. En cuartos superó al primero de otro grupo, el CD Grove (0-2); en semifinales se deshizo a penaltis del Calasancio tras empatar (1-1) y en la gran final superó al Compostela, también desde el punto de penalti, tras concluir el encuentro con un empate (2-2) en el marcador.

La ED Val Miñor es un clásico de la fase previa que consigue clasificarse para la fase final . En esta ocasión, el equipo del sur de la provincia mantuvo una lucha muy igualada en su grupo con el SD Villestro, viéndose favorecido por la diferencia de goles para pasar primero. En los cuartos de final, superó con un contundente 6-0 al Rápido de Bouzas, repitiendo el resultado en las semifinales, donde se cruzó con el CD La Purísima de Ourense. La final deparó un nuevo duelo con el Villestro al que acabaron superando por la mínima (0-1).

El complejo municipal de A Senra acoge desde hoy sábado la lucha por los otros dos puestos que dan acceso a la fase final, una incógnita que se resolverá en la tarde de este Domingo de Pascua. Entre los favoritos para lograr esa clasificación se encuentran equipos como el Xuventude Oroso, Pabellón o Calasánz, que ya saben lo que es disputar una fase final del Arousa Fútbol 7.

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Ourense CF y la EDVal Miñor, junto a los dos equipos que venzan en las finales que se van a disputar este domingo, regresarán al complejo polideportivo de A Senra de Ribadumia entre el 22 y el 24 de mayo próximos, donde se enfrentarán a las canteras de equipos de primera línea a nivel mundial, un premio por el que han luchado más de un millar de jugadores y que solo disfrutarán unos pocos.