Un duelo para mantener el liderato

Con apenas tiempo para recuperarse del tropiezo ante el Vilalbés, el Arosa afronta este domingo, a partir de las 19.00 horas, un duelo que puede ser clave para la lucha que mantiene con el Compostela por el primer puesto. Los de Gonza Fernández visitan un campo complicado como es el del Estradense, con un rival que se encuentra entre los equipos que luchan por colarse en el play off y que cuenta con un patrón de juego muy bien definido.

De todo ello es consciente Gonza Fernández que reconoce que "me aguardo un duelo muy complicado porque el rival cuenta con una buena plantilla y están en un buen momento de forma; son un equipo que saben muy bien lo que quieren hacer cuando tienen el balón y no podemos dejarles que se encuentren cómodos en ningún momento". La clave de los arlequinados estará en "hacerles daño con balón, tenemos argumentos para conseguirlo y muchas ganas de mantener la racha que llevamos sin perder, mostrando el buen momento de forma que tiene el equipo y que queremos que se extienda hasta el final de la temporada".

Fernández reconoce que la mejor forma de olvidar el traspié del pasado jueves es jugar cuanto antes. Es cierto que "el resultado no fue lo que nosotros esperábamos, pero somos conscientes de que hicimos un buen partido en casa, con muchos minutos de buen juego y queremos continuar con esa dinámica sobre el césped".

El Céltiga de A Illa recibirá en el Salvador Otero (18.00 horas) a otro rival directo en un duelo en el que los isleños lucirán una camiseta conmemorativa de su centenario. La camiseta, con características vintage, solo se usará en este encuentro. El duelo resulta clave para los isleños, ya que son undécimos a tan solo dos puntos del quinto, puesto que da acceso al play off, mientras los de Cangas tienen ya complicada esa lucha al encontrarse a cinco puntos de distancia de los isleños.

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Por su parte, el Cambados tendrá este domingo un duelo también clave. A partir de las 17.30 horas, los amarillos recibirán en Burgáns al Barbadás, colista de la categoría, al que los de Pénjamo pueden acabar de hundir y salvarse ellos. Los amarillos acumulan una larga racha sin conocer la victoria y necesitan sumar tres puntos que le ayuden a acercarse a la salvación.