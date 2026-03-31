El Inelsa Solar se relaja tras asegurar la permanencia y pierde ante el Sanse en un encuentro con dos caras (32-38)

El Inelsa Solar cayó con claridad ante el Sanse, pesando en las meañesas las bajas de este último tramo liguero y el dejarse ir en lo anímico en su condición de equipo de mitad de tabla, sin más que jugarse la honrilla en cada choque. El último mes de salda con tres derrotas más un empate en Coirón, lo que demuestra su relajación tras ver cumplido su objetivo de sellar la permanencia. Tras la jornada, las verdinegras ceden un puesto en la tabla y caen octava plaza.

Y eso que el partido arrancó con ritmo trepidante de las verdinegras, endosándole al cuadro madrileño un 5-1 de salida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, reaccionó el Sanse para ponerse a uno (7-6). Fue en el minuto 7 cuando, a un 8-6 en electrónico, las meañesas encajaron un parcial adverso de 1-6 que subía el 9-12 en el electrónico.

Una delantera que el equipo madrileño ya no cedería en todo el partido. El 15-22 encendía las alarmas que, por un momento, minimizó el Inelsa Solar al descanso (18-22). Era claro que las meañesas debían aplicarse en defensa puesto que 22 goles en esos 30 minutos era un peaje excesivo.

Lo intentaron en la segunda parte, pero ese esfuerzo se diluyó al poco al carecer el 6-0 defensivo de la energía necesaria. Las madrileñas, con el tridente Fidalgo, Testal e Higuero, cobraban la máxima renta del partido (26-36). Con el partido decidido, la lógica relajación madrileña y un último arreón, posibilitó ahí parcial favorable de 6-2 para maquillar el resultado final, dejando el electrónico en un 32-28. Por parte meañesa destacar el gran partido de Raquel Muñiz, juvenil que se confirma como la sensación del plantel en esta segunda vuelta.

Ahora la liga para por la Semana Santa, volviendo a retomarse el 18 de abril para jugar a partir de ahí las dos jornadas que faltan. Eso sí, en medio, el domingo 12 el Inelsa Solar jugará su aplazado en Tenerife.

Ficha del partido:

INELSA SOLAR ASMUBAL: Irene y Uxía; Sabela (1), Currás (2), Ballada (4), Vera (2), Alba, Miniño (10), Romero (1), Luna (2), Muñiz (9), Vanesa y Shaila (1).

SANSE: Alba y Torres; Fidalgo (9), Vega, Luján (3), Testal (9), Higuero (9), Sacristán (2), Moreno, Lucía (5), López, Candela, Laura (1).

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MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 11-15; 18-22; 26-33: 32-38.