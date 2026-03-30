Baloncesto
El XX Memorial Miguel Ángel González tuvo en el Covadonga a su dominador
El XX Memorial Miguel Ángel González Estévez bajó el telón en Fexdega tras tres jornadas de baloncesto infantil marcadas por el gran ambiente en las gradas y en la pista. Bajo la organización del Cortegada, el torneo coronó al Grupo Covadonga de Avilés como gran dominador de la serie roja, al imponerse tanto en la categoría masculina como en la femenina. En el resto de cuadros, Fundiciones Rey se llevó la serie verde femenina, Santo Domingo Betanzos la verde masculina, Salesianos la azul femenina y Porriño la azul masculina. Además, Raúl García y Tomás Cardalda, del CLB, ganaron el concurso Two Ball masculino, mientras que Celia Potel y Pablo Rodríguez, también del CLB, fueron incluidos en el mejor quinteto del campeonato.
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